नागपुरात अल्पवयीन मुलींशी अश्लील कृत्य; 64 वर्षीय आरोपीला न्यायालयाकडून सश्रम कारावासाची शिक्षा!

नागपूर : अल्पवयीन मुलींशी अश्लील वर्तन आणि विनयभंग केल्याप्रकरणी नागपूरच्या विशेष पोक्सो न्यायालयाने 64 वर्षीय आरोपीला दोषी ठरवत सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मा. जिल्हा न्यायाधीश-10 तथा तदर्थ सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. मौदेकर यांनी 3 जून 2026 रोजी हा निकाल दिला.
धंतोली पोलीस ठाण्यात 2021 मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील आरोपी सतीश केशवराव रोकडे (वय 64, रा. हनुमान नगर, नागपूर) याच्याविरुद्ध सादर करण्यात आलेले साक्षी-पुरावे ग्राह्य धरत न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले.
न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 अंतर्गत 5 वर्षे सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये दंड, पोक्सो कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत 7 वर्षे सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये दंड, तसेच कलम 12 अंतर्गत 3 वर्षे सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली. दंड न भरल्यास अतिरिक्त कारावासाची शिक्षाही सुनावण्यात आली आहे.
प्रकरणानुसार, 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी रात्री रहाटे कॉलनी परिसरात एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या 35 वर्षीय महिलेच्या अल्पवयीन मुलीला आरोपीने खोली दाखवण्याच्या बहाण्याने नेऊन तिच्याशी अश्लील वर्तन केले व विनयभंग केला. तसेच फिर्यादीच्या इतर नातेवाईकांच्या अल्पवयीन मुलींसोबतही अश्लील गैरकृत्य केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.
फिर्यादीच्या तक्रारीवरून धंतोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. आरोपीला 11 डिसेंबर 2021 रोजी अटक करण्यात आली होती.
या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रीमती रामटेके यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्यात सरकार पक्षातर्फे अॅड. रश्मी खापर्डे यांनी युक्तिवाद केला, तर आरोपीच्या बाजूने अॅड. जॉन राफेल यांनी काम पाहिले. कोर्ट पैरवी अधिकारी अचल हरगुडे आणि सुष्मा बेले यांनीही खटल्याच्या सुनावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली.