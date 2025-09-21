गोंदिया। बोरे में बरामद हुई फाइनेंस कर्मचारी की लाश , 16 दिन से था लापता

गोंदिया । जिले में सालेकसा तहसील के ग्राम दशरथटोला में खेत के बीचों-बीच बोरे में बंद एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

शनिवार, 20 सितंबर की सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नज़र एक संदिग्ध बोरे पर पड़ी, लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।

जब बोरे को खोला गया तो अंदर से युवक का शव मिला जिसकी पहचान 26 वर्षीय शुभम मनोहर वाहने के रूप में हुई है , मृतक बालाघाट जिले के देवबर्रा का रहने वाला और एक फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी था।

मर्डर मिस्ट्री: लूट ,रंजिश या कोई राज़ ?

प्रारंभिक अनुमान यही है कि अज्ञात हमलावरों ने शुभम की हत्या की, और सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में ठिकाने लगा दिया।

बताया जाता है कि 4 सितंबर को शुभम अपनी दोपहिया लेकर फाइनेंस कंपनी के काम से सालेकसा आया था।

देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज थाने में दर्ज कराई , अब 16 दिन बाद उसी इलाके से बरामद हुआ शव।

बहरहाल सालेकसा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है तथा कई एंगल से तफ्तीश की जा रही है

क्या यह लूटपाट के बाद हत्या है ? या फिर कोई रंजिश की वारदात ? आखिर शुभम वाहने की हत्या किसने और क्यों की ? पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाना एक बड़ी चुनौती है।घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में दहशत और परिवार सदमे में है ।

रवि आर्य