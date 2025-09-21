Published On : Sun, Sep 21st, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया। बोरे में बरामद हुई फाइनेंस कर्मचारी की लाश , 16 दिन से था लापता

गोंदिया । जिले में सालेकसा तहसील के ग्राम दशरथटोला में खेत के बीचों-बीच बोरे में बंद एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

शनिवार, 20 सितंबर की सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नज़र एक संदिग्ध बोरे पर पड़ी, लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।

Gold Rate
19 Sept 2025
Gold 24 KT ₹ 1,10,300 /-
Gold 22 KT ₹ 1,02,600 /-
Silver/Kg ₹ 1,29,600/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

जब बोरे को खोला गया तो अंदर से युवक का शव मिला जिसकी पहचान 26 वर्षीय शुभम मनोहर वाहने के रूप में हुई है , मृतक बालाघाट जिले के देवबर्रा का रहने वाला और एक फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी था।

मर्डर मिस्ट्री: लूट ,रंजिश या कोई राज़ ?

प्रारंभिक अनुमान यही है कि अज्ञात हमलावरों ने शुभम की हत्या की, और सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में ठिकाने लगा दिया।

बताया जाता है कि 4 सितंबर को शुभम अपनी दोपहिया लेकर फाइनेंस कंपनी के काम से सालेकसा आया था।
देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज थाने में दर्ज कराई , अब 16 दिन बाद उसी इलाके से बरामद हुआ शव।

बहरहाल सालेकसा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है तथा कई एंगल से तफ्तीश की जा रही है

क्या यह लूटपाट के बाद हत्या है ? या फिर कोई रंजिश की वारदात ? आखिर शुभम वाहने की हत्या किसने और क्यों की ? पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाना एक बड़ी चुनौती है।घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में दहशत और परिवार सदमे में है ।

रवि आर्य

Advertisement
Advertisement