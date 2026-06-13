नागपुर : नागपुर के गिट्टीखदान थाना क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार गौतम नगर स्थित पापा यो यो कैफे में हिस्ट्रीशीटर अब्बास उर्फ आबु तैय्यब खान अपने एक साथी के साथ मौजूद था और उसके पास अवैध हथियार होने की जानकारी मिली थी।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कैफे पर छापा मारा और अब्बास उर्फ आबु तैय्यब खान तथा उसके साथी रितिक उर्फ वाट्या नाईक को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान रितिक के कब्जे से एक देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई।
इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्बास के घर की तलाशी ली, जहां से एक और देसी पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, कई धारदार चाकू, दो तलवारें और लोहे का कटर बरामद हुआ। वहीं आरोपी की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार की जांच के दौरान एक तीसरी देसी पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए।
पूछताछ में आरोपी अब्बास ने खुलासा किया कि उसने ये हथियार पाचपावली क्षेत्र के राजा बांड नामक व्यक्ति से खरीदे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अब इस अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है।
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY
डॉ. राजीव पोतदार 80 फीसदी मतों से जीतेंगे.. #nagpurnews #latestnews #ashishdeshmukh #politicsnews
12 वर्षों में बदली देश की विकास तस्वीर.. #nagpurnews #nitingadkari #politicsnews
एमआईडीसी कारखाने से दो हजार खाद बोरियां जब्त.. #vidarbhannews #maharashtranews #newsupdate
तुकाराम मुंढे के नाम से मचा हड़कंप.. #maharashtranews #tukarammundhe #latestnews
विलय की चर्चा पर सुप्रिया सुळे का इनकार.. #nagpurnews #supriyasule #politicalnews