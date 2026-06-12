TMC-शरद पवार गट काँग्रेसमध्ये गेला तर भाजपचीच ताकद वाढेल; फडणवीसांचे वक्तव्य चर्चेत

मुंबई : तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या काँग्रेसमध्ये संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनोख्या शैलीत उत्तर दिले आहे. असे कोणतेही विलीनीकरण झाले, तरी त्याचा फटका भाजपला बसणार नाही, उलट पक्षाला राजकीय लाभच होईल, असा दावा त्यांनी केला.
माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी विरोधकांच्या एकीकरणाच्या चर्चांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करत, “ज्यांचा त्या पक्षांशी थेट संबंध नाही, तेच या विषयावर सर्वाधिक भाष्य करत आहेत,” असा टोला लगावला.
काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या चर्चांबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, संबंधित पक्षांचे नेते अनुभवी आहेत आणि ते राजकीय वास्तव पाहूनच निर्णय घेतील. काँग्रेसची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ते असा निर्णय घेतील, असे वाटत नाही. मात्र, त्यांनी तो निर्णय घेतलाच, तर त्यामुळे विरोधी पक्षांची राजकीय व्याप्ती आणखी कमी होईल आणि त्याचा थेट फायदा भाजपला मिळेल.
“विरोधकांची जागा जितकी कमी होईल, तितकी राजकीय संधी भाजपसाठी वाढेल. त्यामुळे या चर्चांमुळे आम्हाला कोणतीही अस्वस्थता नाही. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळाचेही कौतुक केले. एनडीए आज देशातील सर्वात मोठा राजकीय समूह बनला असून अनेक राज्यांमध्ये त्यांची सत्ता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख करताना त्यांनी जीएसटी संकलन, डिजिटल व्यवहार, यूपीआयचा जागतिक विस्तार आणि वाढलेले करसंकलन यांचा उल्लेख केला. तसेच केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे कोट्यवधी नागरिकांना लाभ झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या विलीनीकरणाच्या चर्चांदरम्यान फडणवीस यांनी केलेले हे वक्तव्य आता नव्या चर्चांना तोंड फोडणारे ठरले आहे.
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