Published On : Mon, Aug 25th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या २६ लाख लोकांची ओळख; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे कारवाईचे आदेश

नागपूर : लाडली बहिण योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेणाऱ्यांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मोठं विधान करत सांगितलं की, राज्यात तब्बल २६ लाख लोकांची ओळख पटली आहे ज्यांनी या योजनेचा गैरवापर केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, या सर्व लाभार्थ्यांचा त्वरित लाभ थांबवण्यात येईल. त्यांनी म्हटलं, “ही योजना केवळ पात्र महिलांसाठी आहे. चुकीची माहिती देऊन किंवा अवैध मार्गाने लाभ घेणाऱ्यांची यादी तयार झाली आहे आणि त्यांना मिळणारी मदत तातडीने बंद केली जाणार आहे.”

या पार्श्वभूमीवर सरकारने विशेष मोहीम राबवली होती. विविध दस्तऐवज व डेटाच्या तपासणीतून अपात्र लाभार्थ्यांची माहिती मिळाली. या कारवाईमागचा हेतू म्हणजे योजनेत पारदर्शकता आणणे आणि प्रत्यक्षात ज्यांना मदतीची गरज आहे अशा महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचवणे हा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे योजनांचा गैरवापर करणाऱ्यांना कडक संदेश गेला असून खरी गरज असलेल्या महिलांना न्याय मिळणार आहे.

