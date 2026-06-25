नागपूरच्या प्रजापती चौक उड्डाणपुलावर भीषण अपघात; कचरा संकलन वाहनाच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

नागपूर : शहरातील नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुरुवारी सकाळी झालेल्या भीषण रस्ता अपघातात २४ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला. प्रजापती चौक उड्डाणपुलावर कचरा संकलन वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने हा दुर्दैवी अपघात घडला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कावरापेठ येथील प्रणय दिलीप बडगे आणि त्याचा मित्र आर्य धर्मेश राठोड हे बुधवारी रात्री मित्राच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमासाठी कुही येथील एका फार्महाऊसवर गेले होते. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर गुरुवारी सकाळी दोघेही दुचाकीने नागपूरकडे परतत होते.
सकाळी सुमारे ७ वाजताच्या सुमारास प्रजापती चौक उड्डाणपुलावर समोरून येणाऱ्या घरगुती कचरा संकलन वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की प्रणय बडगे यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर आर्य राठोड गंभीर जखमी झाले.
अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ जखमी आर्य यांना रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.
घटनेची माहिती मिळताच नंदनवन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात पाठविण्यात आला. पोलिसांनी कचरा संकलन वाहनाचा चालक मनोज उईके याला ताब्यात घेत त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
मित्राच्या वाढदिवसाचा आनंद काही क्षणांतच शोकांतिकेत बदलल्याने बडगे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
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