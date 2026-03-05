Published On : Thu, Mar 5th, 2026
NVCC ने हर्षोल्लास के साथ होली मिलन मनाया

विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी होली दहन के दिन व्यापारी भाईयों के लिए होली मिलन का कार्यक्रम गुरूवार, दि. 2 मार्च 2026 को शाम 4.00 बजे से प्रेस क्लब, सिव्हिल लाईन्स, नागपुर में आयोजित किया गया है। जिसमें चेंबर द्वारा एल.बी.टी. विभाग, सायबर क्राइम व ऑनलाईन शॉपिग, शहर में ट्राफीक की समस्या की होली का दहन किया गया।

चेंबर के अध्यक्ष श्री फारूक अकबानी ने चंेबर के माध्यम से सभी व्यापारी भाईयों को रंगो के इस त्यौहार की हार्दिक बधाई दी एवं कहा कि यह त्यौहार आपसी प्यार और सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है। सभी ने मिलजुलकर यह त्यौहार मनाना चाहिए।

इस अवसर सभी ने गीत-संगीत का आनंद लेेते हुये रंग-गुलाल लगाकर होली मिलन उत्सव का आनंद लिया।

इस अवसर पर चेंबर के सर्वश्री – अध्यक्ष-फारूक अकबानी, पुर्व अध्यक्ष – प्रफुलभाई दोषी, रजनीकांत गरिबा जी, जगदीश बंग जी, दिपेन अग्रवाल जी, अश्विन प्रकाश जी मेहाड़िया (अग्रवाल), IPP अर्जुनदास जी आहुजा, उपाध्यक्ष – स्वप्निल अहिरकर, सीए अश्विनी अग्रवाल, उमेश पटेल, सचिव – सीए हेमंत सारडा, कोषाध्यक्ष – सचिन पुनियानी, सहसचिव – दिपक अग्रवाल, मनीष जेजानी, पुर्व नागपुर के आमदार – कृष्णा खोपड़े, भाजपा के जयप्रकाश गुप्ता जी, गिरीष व्यास जी, नगरसेवक – सुनिल हिरणवार जी, विनय दाणी जी, नगरसेविका – श्रीमती पुजा अमित पाठक, श्रीमती धनश्री पांडे जी, पुर्व नगरसेविका – श्रीमती प्रगती पाटिल, श्रीमती उज्जवला शर्मा , कार्यकारिणी सदस्य – संतोष काबरा, नारायण तोष्णीवाल, कमलेश समर्थ, रामअवतार तोतला, सुर्यकांत अग्रवाल, मनोज लटुरिया, विकेश अग्रवाल, विशेष आंमत्रित सदस्य – अॅड. निखिल अग्रवाल, जयप्रकाश पारेख, गजानन महाजन, गजेन्द्र टेम्भुर्णे, मनोहरलाल आहुजा, कृष्णा सारडा, अॅड. निखिल अग्रवाल, संजय के. अग्रवाल, सीए रितेश मेहता, बी.ए. टेम्भुर्णे, लक्ष्मीकांत अग्रवाल, महेशकुमार कुकडेजा, मधुसूदन सारडा, कैलाछाबरा, भास्कर अंबादे, कमलकिशोर सारडा, जुगल शर्मा व चेंबर के सदस्य, व्यापार संगठन के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया पत्रकार बंधु बड़ी मात्रा में उपस्थित थे।

