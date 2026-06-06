Published On : Sat, Jun 6th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

हिंगणा में करंट लगने से एमएसईबी वायरमैन की मौत, ट्रांसफॉर्मर बदलते समय हुआ हादसा

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नागपुर टुडे – नागपुर जिले के हिंगणा क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईबी) के एक वायरमैन की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। ट्रांसफॉर्मर बदलने के काम के दौरान हुए इस हादसे से बिजली विभाग में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 31 वर्षीय अजय अरविंद हाडगे के रूप में हुई है, जो एमएसईबी के हिंगणा आर-2 बीसी पंचवटी विभाग में वायरमैन के पद पर कार्यरत था। गुरुवार, 4 जून की सुबह अजय अपने सहकर्मियों के साथ ओखळी आश्रय शाला के पीछे खेत में स्थित विद्युत पोल के पास ट्रांसफॉर्मर बदलने का कार्य कर रहा था।

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काम के दौरान अचानक उसे तेज करंट का झटका लगा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही बेहोश हो गया। सहकर्मियों ने तत्काल उसे हिंगणा ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे शालिनीताई मेघे अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलने के बाद हिंगणा पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। फरियादी अक्षय विजय झंझाड की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।

इस दुखद घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों में शोक और नाराजगी का माहौल है। सहकर्मियों ने मृतक को मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

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