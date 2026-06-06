नागपूर जिल्ह्यात डीआरआयची मोठी कारवाई; २.६१ कोटींचा गांजा जप्त, दोघांना अटक

नागपूर : अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) मोठी कारवाई करत आंतरराज्यीय गांजा तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. डीआरआयच्या नागपूर विभागाने २ कोटी ६१ लाख रुपयांचा ५२२ किलोहून अधिक गांजा जप्त केला असून या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार, डीआरआयच्या पथकाने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील मौदा तालुक्यातील माथनी टोल प्लाझाजवळ १६ टन क्षमतेचा एक ट्रक अडवला. ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमावर्ती भागातून नागपूरकडे येणाऱ्या या ट्रकची तपासणी करण्यात आली.
तपासणीदरम्यान ट्रकमध्ये लपवून ठेवलेले गांजाचे २४७ पॅकेट्स आढळून आले. आठ एचडीपीई बॅगमध्ये भरलेला हा गांजा चालक केबिन, टूलबॉक्स आणि इतर गुप्त कप्प्यांमध्ये लपवण्यात आला होता. जप्त केलेल्या गांजाचे एकूण वजन ५२२ किलोग्रॅम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
डीआरआयने जप्त केलेल्या गांजाची अंदाजे किंमत २.६१ कोटी रुपये असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय सुमारे ८.५ लाख रुपये किमतीचा ट्रकही जप्त करण्यात आला आहे. एनडीपीएस कायद्यानुसार कारवाई करत दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
डीआरआयच्या माहितीनुसार, याच वर्षाच्या सुरुवातीला या तस्करी नेटवर्कशी संबंधित दोन स्वतंत्र कारवायांमध्ये १,२५० किलोहून अधिक गांजा जप्त करण्यात आला होता. त्यावेळी सुमारे ६.२५ कोटी रुपयांच्या अमली पदार्थांसह मुख्य सूत्रधारासह चार जणांना अटक करण्यात आली होती.
राज्यांच्या सीमांपलीकडे कार्यरत असलेल्या अमली पदार्थ तस्करीच्या साखळीवर डीआरआयचे बारकाईने लक्ष असून अशा गुन्हेगारी नेटवर्कविरोधातील कारवाई भविष्यातही सुरू राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.