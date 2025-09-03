 नागपूरसह ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये पुढील २४ तासांत मुसळधार पावसाचा इशारा

नागपूर:भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्ये पुढील २४ तासांत विजांसह जोरदार पाऊस आणि वादळे येण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि गरजेपुरतेच बाहेर पडण्याचे सूचित केले आहे. नद्या, खोरे आणि कमी उंचीच्या भागांमध्ये पाण्याची शक्यता जास्त असल्याने विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.
नागरिकांसाठी सूचना:
- घराबाहेर पडण्याआधी हवामानाची माहिती तपासा.
- रस्त्यावर वाहतूक करताना सावधगिरी बाळगा.
- अचानक वादळ आणि पावसापासून सुरक्षित ठिकाणी राहा.
सावध राहिल्यास संभाव्य आपत्ती टाळता येऊ शकते.