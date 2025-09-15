नागपुरात मुसळधार पावसाची हजेरी; अनेक ठिकाणी साचले पाणी

नागपूर : सोमवार सकाळी नागपूरमध्ये हवामानाने अचानक पलटी घेतली आणि सकाळपासूनच जोरदार पावसाचा धडाका सुरू झाला. सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास हलक्या सरींनी सुरुवात झाली, परंतु काही क्षणांतच काळ्या ढगांनी आकाश व्यापून टाकले. त्यानंतर झडाझडीत पावसाने शहर भिजून निघाले.
पावसामुळे शहरातील अनेक भागांत पाणी साचून रहदारी ठप्प झाली. ऑफिसकडे निघालेल्या कर्मचारी वर्गाला व विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. काही ठिकाणी वाहतूक कासावीस झाली तर काही रस्त्यांवर ट्रॅफिक जामची परिस्थिती निर्माण झाली. विशेषतः दुचाकीस्वारांना पाणथळीतून जाताना त्रास सहन करावा लागला.
दरम्यान, सतत कडाडणाऱ्या ढगांमुळे वातावरण अधिकच गडद व नाट्यमय झाले होते. हवामान खात्याने आधीच इशारा दिला होता की विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. पुढील २४ तास हा पावसाचा जोर कायम राहील, तसेच तापमानात घट होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जोरदार वाऱ्यांसह वीज पडण्याचा धोकाही असल्याने सतर्क राहण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
अनेक दिवसांपासून उकाडा व दमट हवामानामुळे त्रस्त असलेल्या नागपूरकरांना या पावसाने दिलासा मिळाला असला तरी पाणी साचणे व वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. लहान मुले व तरुण पावसाचा आनंद घेताना दिसत आहेत, तर कामकाजासाठी बाहेर पडलेल्यांना या हवामानाचा फटका बसला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना गरज नसताना बाहेर न पडण्याचे व विजेच्या धोक्यापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.