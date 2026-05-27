नागपुरात उष्णतेचा कहर? दोन अनोळखी व्यक्तींचा मृत्यू, उष्माघाताचा संशय!

नागपूर -वाढत्या तापमानादरम्यान शहरात दोन वेगवेगळ्या भागांत दोन अनोळखी पुरुष मृतावस्थेत आढळल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार दोघांचाही मृत्यू उष्माघातामुळे झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात असून पोलिसांनी दोन्ही प्रकरणांत तपास सुरू केला आहे.
पहिली घटना लकडगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत समोर आली. २७ मेच्या पहाटे कृष्णा भोजनालयासमोरील उड्डाणपुलाखाली सुमारे ६५ वर्षीय व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली दिसून आली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत संबंधित व्यक्तीला मेयो रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले.
या व्यक्तीची अद्याप ओळख पटलेली नसून, ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी नागरिकांकडे मदतीचे आवाहन केले आहे. पारडी परिसरातील मोनिश शफी कुरेशी यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे पीएसआय सोनल शिंदे यांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.
दुसरी घटना कळमना परिसरात घडली. २६ मे रोजी दुपारच्या सुमारास फुट मार्केटजवळील खाला क्रमांक ३ परिसरात सुमारे ५० वर्षीय पुरुष बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. पोलिसांनी त्याला तातडीने मेयो रुग्णालयात हलविले. उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला.
या प्रकरणातही मृत व्यक्तीची ओळख अद्याप समोर आलेली नाही. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला असून नागरिकांना माहिती असल्यास पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.
नागपुरात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानाचा पारा सतत चढत असून नागरिकांना तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या दोन्ही मृत्यूंचा संबंध उष्माघाताशी असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी वैद्यकीय अहवालानंतरच नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.