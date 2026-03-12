शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; उद्या खात्यात जमा होणार दोन हजार रुपये

नागपूर – देशातील शेतकऱ्यांसाठी उद्याचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार असून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत मिळणाऱ्या मदतीची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. उद्या १३ मार्च रोजी या योजनेचा बावीसावा हप्ता देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दोन हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.
या निधीचे वितरण नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुवाहाटी येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमातून करण्यात येणार आहे. या टप्प्यानंतर या योजनेतून देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या एकूण मदतीची रक्कम सुमारे चार लाख सत्तावीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामध्ये दोन कोटींपेक्षा अधिक महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश असल्याने महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे दोन हेक्टरपर्यंत लागवडीयोग्य जमीन असणे आवश्यक आहे आणि त्या जमिनीची अधिकृत नोंद असणेही बंधनकारक आहे. नियमानुसार एका कुटुंबातील केवळ एकाच पात्र सदस्याला वर्षभरात सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. त्यामुळे उद्याचा हप्ता सुरळीत मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांचे बँक खाते सक्रिय असणे आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, ज्यांनी अद्याप ओळख पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांच्या खात्यातील हप्ता अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जवळच्या सेवा केंद्रावर जाऊन किंवा अधिकृत मोबाईल अनुप्रयोगाच्या मदतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासोबतच बँक खाते ओळखपत्र क्रमांकाशी जोडलेले असणेही आवश्यक आहे, जेणेकरून निधी थेट खात्यात जमा होऊ शकेल.
शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी सरकारने विशेष मार्गदर्शन सेवा सुरू केली असून त्याद्वारे विविध भाषांमध्ये माहिती उपलब्ध करून दिली जात आहे. तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन लाभार्थी आपली नोंदणी आणि हप्त्याची सद्यस्थितीही तपासू शकतात. जर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली असेल तर उद्या त्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये जमा होणार आहेत.