गोंदिया: स्कूल में शराबखोरी: शराबी गुरुजी का वीडियो वायरल , शिक्षा विभाग में हड़कंप

मोहगांव जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय का मामला: नशे में धूत शिक्षक को क्लासरूम में कुर्सी पर सोते ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा


गोंदिया। मासूम बच्चों को ज्ञान देने वाले शिक्षक अगर क्लास रूम में खुद नशे में धुत नजर आ जाएं तो आप इसे क्या कहेंगे ?
गोंदिया जिले के देवरी पंचायत समिति के मोहगांव स्थित जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक आर.एस. बहेकार शराब पीकर कुर्सी पर सोते हुए पकड़े गए।
गाँववालों ने अचानक स्कूल का दौरा किया तो नशे में धुत शिक्षक कुर्सी पर पाँव मेज पर रखकर गहरी नींद में मिले।
बच्चों को छोड़ गुरुजी शराब के नशे में बेसुध थे और जब उन्हें नींद आने लगी तो वह क्लासरूम की टेबल पर ही सो गए।
एक ग्रामीण ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।

22 विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ , शिक्षक बना नशे का शिकार

गाँव के इस विद्यालय में सिर्फ 2 शिक्षक और 22 विद्यार्थी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बहेकार पिछले एक साल से यही हरकतें कर रहा है बार-बार चेतावनी देने के बावजूद वह सुधरने को तैयार नहीं।
शिक्षा के पेशे का समाज में सम्मानजनक दर्जा है और गुरु को भगवान के समान माना जाता है, लेकिन हाल की घटनाएँ शिक्षा क्षेत्र की गरिमा पर सवाल खड़े कर रही हैं।
शराब पीकर स्कूल में सोना इन घटनाओं से बच्चों के भविष्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।
बता दें कि गरीब और ग्रामीण परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हैं ऐसे में प्राथमिक विद्यालय ही उनका सहारा होता है लेकिन वहीं के शिक्षक की शराबखोरी से पालकों का आक्रोश फूट पड़ा।

घटना बेहद निंदनीय , दोषी शिक्षक पर होगी कड़ी कार्रवाई

ग्राम पंचायत सदस्य हंसराज वाल्दे ने प्रतिक्रिया देते कहा-
विद्यार्थी स्कूल समय में इधर-उधर घूम रहे थे जब हम स्कूल पहुँचे तो शिक्षक बहेकार शराब पीकर सोते मिले ऐसे शिक्षक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
शाला के मुख्यध्यापक सोनवणे ने अपनी सफाई देते कहा-
मैं बाहर गया हुआ था, पूरी जिम्मेदारी बहेकार को दी थी। उन्हें कई बार समझाया था कि शराब पीकर स्कूल न आएं।
गोंदिया जिला परिषद शिक्षण विभाग के सभापति सुरेश हर्षे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा – यह घटना बेहद निंदनीय है , दोषी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में ऐसी घटनाएँ बर्दाश्त नहीं होंगी।
अब यह देखना दिलचस्प होगा शिक्षा विभाग इस शिक्षक के खिलाफ क्या एक्शन लेता है या फिर मासूम बच्चों का भविष्य ऐसे शराबी गुरु जी के भरोसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा ?

रवि आर्य

