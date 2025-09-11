भंडारा: फॉर्च्यूनर चकनाचूर.. लेकिन सांसद पडोले सुरक्षित , समर्थकों में राहत की सांस

भंडारा/गोंदिया।
भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले आज सुबह नागपुर बायपास पर हुए भीषण सड़क हादसे से चमत्कारिक रूप से बच गए।
हादसे की खबर मिलते ही जिलेभर में समर्थकों और नागरिकों में चिंता की लहर दौड़ गई।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर डॉ. पडोले मुंबई पहुँचे थे , मुंबई में आवश्यक कार्य निपटाने के बाद वे अपने निजी वाहन (फॉर्च्युनर कार क्रमांक MH-36 AP-9911) से
गृहनगर भंडारा लौट रहे थे।
सुबह करीब 5 बजे उमरेड़ फाटे के पास अचानक सामने से आए वाहन को बचाने के प्रयास में संतुलन बिगड़ा और जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ।
सांसद डॉ. पडोले को हल्की चोटें आईं, लेकिन वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं, उनके साथ मौजूद सहयोगी भी सकुशल बच गए।
दुर्घटना की सूचना फैलते ही उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल पहुँच गए।
इस हादसे ने एक बार फिर सांसदों और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं , कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आंशिक तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद सांसद डॉ. पडोले को पर्याप्त शासकीय सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही उनका कहना है कि सरकार अब भी नहीं जागी तो यह गंभीर लापरवाही होगी।
फिलहाल सांसद को प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
रवि आर्य