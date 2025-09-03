गोंदिया- इंदौर- बेंगलुरु अब आसमान से जुड़े , 16 सितंबर से उड़ान सेवा शुरू

गोंदिया। गोंदिया से इंदौर और बेंगलुरु के लिए हवाई यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। स्टार एयरलाइंस 16 सितंबर से गोंदिया से इंदौर- बैगलुरू के लिए उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है जिसके लिए कंपनी ने 6 महीनों का शेड्यूल घोषित कर दिया है इस फ्लाइट के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इस बार स्टार एयरलाइन एक साथ महाराष्ट्र के गोंदिया और कर्नाटक के बेंगलुरु को जोड़ रही है ।
फ्लाइट कनेक्टिंग होगी यानी विमान पहले बेंगलुरु से उड़ान भरकर इंदौर पहुंचेगा और फिर गोंदिया के लिए उड़ान भरेगा वापसी में गोंदिया से इंदौर होकर बेंगलुरु लौटेगा यानी दोनों शहरों के लिए यात्री टिकट बुकिंग कर सकेंगे।
हफ्ते में 3 दिन उड़ान, कम किराया बड़ी राहत
इंदौर से गोंदिया के लिए इकोनॉमी क्लास टिकट लगभग 2349 से शुरू होकर 2499 यानी ढाई हजार तक उपलब्ध है और इंदौर से बेंगलुरु के लिए टिकट लगभग 4500 में उपलब्ध है।
गोंदिया महाराष्ट्र का सीमावर्ती शहर है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है नई उड़ान सेवा शुरू होने से आसपास के बालाघाट , मंडला , राजनंदगांव, दुर्ग डोंगरगढ़ जैसे जिलों को भी इसका फायदा होगा।
गोंदिया से उड़ान फिर शुरू , 6 महीने का शेड्यूल जारी
इंदौर के अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट से अगले 6 महीने का शेड्यूल स्टार एयरलाइन ने जारी कर दिया है इस दौरान सैकड़ो फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। स्टार एयर 72 सीटर विमान S 5-204 का उपयोग करेगी , इस फ्लाइट का संचालन मंगलवार , बुधवार , शुक्रवार ऐसे हफ्ते में तीन दिन होगा ।
विमान पहले बेंगलुरु से दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरकर शाम 4:30 बजे इंदौर पहुंचेगा और फिर शाम 5:00 बजे इंदौर से रवाना होगा और 5:55 बजे गोंदिया के बिरसी हवाई अड्डे पर पहुंचेगा वापसी में गोंदिया से इंदौर होकर बेंगलुरु लौटेगा।
गोंदिया से इंदौर के लिए शाम 6:25 बजे विमान उड़ान भरेगा और 7:20 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेगा। इंदौर से बेंगलुरु के लिए रात 7:50 बजे फ्लाइट रवाना होगी और 9:45 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेगी। इस उड़ान सेवा से उद्योग जगत और आम नागरिकों को फायदा होगा।
इंदौर से देश के हर तरफ है कनेक्टिविटी
इंदौर के अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी मजबूत होने के चलते मुंबई , पुणे , हैदराबाद , दिल्ली , नागपुर और अन्य महानगरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट आसानी से उपलब्ध होगी।
गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक , विमान सेवा का लाभ उठाने के लिए बिरसी एयरपोर्ट के साथ-साथ स्टार एयर की वेबसाइट पर भी जाकर यात्री अपनी टिकट बुकिंग कर सकते हैं।
बता दें कि मार्च 2022 में गोंदिया के लिए उड़ान सेवा शुरू की गई थी लेकिन कुछ महीनों के बाद बंद हो गई अब उसे फिर से शुरू किया जा रहा है ।
गोंदिया से इंदौर के लिए उड़ान सेवा शुरू होने पर यात्रियों में खुशी का माहौल है जिले के नागरिकों ने स्टार एयर के इस फैसले का स्वागत किया है।
फिलहाल इंडिगो एयरलाइंस गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए हफ्ते में दो बार नियमित उड़ान सेवाएं संचालित कर रही है जिसका लाभ यात्री उठा रहे हैं और हैदराबाद होते हुए मुंबई , दिल्ली और अन्य बड़े महानगरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट द्वारा जा रहे है।
रवि आर्य