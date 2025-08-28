गोंदिया: भूमि अधिग्रहण को मंजूरी , अब उड़ान भरेगा एक्सप्रेस-वे

गोंदिया। नागपुर से गोंदिया के बीच यात्रा को तेज और आसान बनाने के लिए तथा आर्थिक विकास की राह खोलने के उद्देश्य से कैबिनेट की बैठक में द्रुतगति (एक्सप्रेस-वे) महामार्ग को हरी झंडी मिल गई है। इस फैसले से न सिर्फ सड़क यात्रा मैं 3 घंटे का सफर अब सिर्फ डेढ़ घंटे का रह जाएगा बल्कि यह परियोजना मौजूदा 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि राज मार्ग को गोंदिया से जोड़ेगी और गोंदिया- मुंबई जुड़ जाएगा जिससे जिले के विकास की रफ्तार भी तेज होगी।
मंगलवार 26 अगस्त को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना और इसके लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दी गई। बता दें कि सांसद प्रफुल पटेल ने लंबे समय से इस परियोजना के लिए लगातार प्रयास किए थे, निर्णय के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ
शिंदे का आभार व्यक्त किया।
परियोजना के पहले चरण में 3162 करोड़ खर्च होंगे
नागपुर- गोंदिया 145 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे के निर्माण का जिम्मा महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ( MSRDC ) को मिला है इस परियोजना पर पहले चरण में केवल भूमि अधिग्रहण के लिए 3162 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान प्रक्रिया को मंजूरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई है , निर्माण कार्य के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा।
10 तहसील और 115 गांव सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे
नए एक्सप्रेस-वे से यात्रा की दूरी 15 किलोमीटर कम होने से यात्रा का समय केवल 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे रह जाने की उम्मीद है ।
नागपुर से भंडारा तक 72.5 और भंडारा से गोंदिया 72.6 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस-वे में 10 तहसील और 115 गांव सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 7 पुल , 26 फ्लाईओवर , वाइल्डलाइफ के मद्देनज़र जानवरों के लिए 8 अंडरपास, 15 बड़े और 63 छोटे पुल , 71 नहर क्रॉसिंग बनेगी।
यह एक्सप्रेस-वे परियोजना मुख्य तौर से ग्राम गावसी ,पांचगांव , ठाणा, रोटरी , पांजरा, पालडोंगरी , लोहरी और सावरी से होकर गुजरेगी और 8 जगहों पर इंटरचेंज बनाए जाएंगे। तिरोडा के लिए 14 किलोमीटर का कनेक्टिंग रोड और गोंदिया के निकट 4 किलोमीटर का बायपास रोड भी शामिल होगा। इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने के बाद गोंदिया से नागपुर 90 मिनट में पहुंचा जा सकेगा यानी रेलमार्ग ( सुपरफास्ट ट्रेन ) जितना समय ही लगेगा। बता दें कि, गोंदिया जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है यहां के किसान बड़ी मात्रा में सब्जियों की खेती करते हैं नए एक्सप्रेस- वे के कारण फसलों और उपज की तेजी से ढुलाई संभव होगी, जिससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा।
रवि आर्य