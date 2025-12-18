गोंदिया: 5 दिन ,150 कलाकार , संस्कृति बोलेगी , स्वर गूंजेंगे.. थिरकेंगे कदम

गोंदिया। जिले के अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र में अब संस्कृति बोलेगी, सुर गूंजेंगे और ताल पर थिरकेंगे कदम। भारतीय लोकसंस्कृति की समृद्ध विरासत को जीवंत करने के लिए 19 से 23 दिसंबर तक एक भव्य पांच दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राज्य के पूर्व मंत्री एवं विधायक राजकुमार बडोले की संकल्पना से और विधायक सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तत्वावधान में सड़क अर्जुनी और अर्जुनी मोरगांव में होगा जिसमें 150 से अधिक कलाकार, नृत्य–संगीत–कीर्तन–डांडियाऔर लोकसंस्कृति की कला बिखरेंगे , हर रंग से सजा यह महोत्सव पूरे क्षेत्र को उत्सव में बदल देगा।
कार्यक्रमों का धमाकेदार शेड्यूल जारी
19 दिसंबर शाम 6 बजे आशीर्वाद लॉन, सडक अर्जुनी में पावा का लाइव म्यूजिक व मेडिटेशन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शानदार आगाज़ होगा। 20 दिसंबर रंगारंग डांडिया प्रतियोगिता तथा 21 दिसंबर शाम 6 बजे जिला परिषद स्कूल परिसर, अर्जुनी मोरगांव यहां पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता और
22 दिसंबर शिवलीला पाटील का ओजस्वी सुस्रुत कीर्तन तथा 23 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले इंडियन आइडल फेम सवाई भट्ट का लाइव कॉन्सर्ट्स शो होगा।
प्रतियोगिता में उतरिए, इनाम जीतिए
डांडिया और पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने का नागरिकों के लिए सुनहरा मौका है आइये अपनी प्रतिभा दिखाइए तथा प्रथम पुरस्कार: 51,000 , द्वितीय: 41,000 तृतीय 31,000 सहित 5 सांत्वना पुरस्कार , स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए।
महोत्सव स्थानीय कलाकारों को मंच देगा -बडोले
पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले ने क्षेत्रवासियों से बड़ी संख्या में कार्यक्रमों में शामिल होने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपील की है।
उन्होंने कहा-यह महोत्सव स्थानीय कलाकारों को मंच देगा और हमारी लोकसंस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
सांस्कृतिक महापर्व में अधिक सहभागी बनें
इस महोत्सव को लेकर पत्रकार परिषद आयोजित की गई।इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री प्रशांत शाहारे, राकांपा तहसील अध्यक्ष लोकपाल गहाने, डॉ. अविनाश काशिवार, राघ्येशाम भेंडारकर, प्रकाश गहाणे, राजेश कठाने, विलास बागडकर, विलास कागपते, हितेश डोंगरे, राकेश भास्कर, विवेक भेंडारकर सहित अनेक पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा जिला महामंत्री प्रशांत शाहारे ने जनता से अपील की कि इस सांस्कृतिक महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनें।
रवि आर्य