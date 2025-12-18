Published On : Thu, Dec 18th, 2025
गोंदिया: हनुमान कथा से भक्ति रस , अखिल भारतीय कवि सम्मेलन से शब्द वर्षा

अमृतवाणी और काव्य धारा , गोंदिया में तीन दिवसीय महोत्सव , भक्ति बोलेगी- हास्य कविता गूंजेगी
गोंदिया। शहर एक बार फिर भक्ति, श्रद्धा और संस्कारों के दिव्य रंगों से सराबोर होने जा रहा है। वृंदावन स्थित श्री आनंदम धाम ट्रस्ट के पीठाधीश्वर सद्गुरु श्री रितेश्वरजी महाराज की अमृतवाणी में 21 से 23 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक भव्य हनुमान कथा महोत्सव का आयोजन डी.बी साइंस कॉलेज परिसर में किया जा रहा है।

यह पावन आयोजन सांसद श्री प्रफुल पटेल एवं श्रीमती वर्षाताई पटेल की ओर से धोटे बंधु महाविद्यालय परिसर में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न होगा इस आयोजन को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

आस्था, संस्कार और कविताओं की तासीर हनुमान कथा महोत्सव के उपलक्ष्य में धर्म और साहित्य का अद्भुत संगम भी साकार होगा।
21 दिसंबर की रात 8:00 बजे धोटे बंधु महाविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के ख्यातिप्राप्त कवि अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे।

कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध हास्यकार दिनेश बावरा , चिराग जैन, कविता तिवारी, मनु वैशाली और निकुंज शर्मा जैसे चर्चित कवि काव्यपाठ करेंगे।
पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे हनुमान कथा, कवि सम्मेलन एवं समस्त धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आध्यात्मिक एवं साहित्यिक उत्सव के साक्षी बनें।

रवि आर्य

