हर जगह गणेशोत्सव की धूम, नागपुर में बप्पा का भव्य आगमन; भक्तों का उत्साह चरम पर

नागपुर: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज पूरे शहर में उल्लास और भक्ति का माहौल है। महाराष्ट्र में वैसे तो गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन नागपुर की सड़कों और मोहल्लों में बप्पा के स्वागत की रौनक देखते ही बन रही है।

हर घर और हर मंडप में गणपति बाप्पा के आगमन की जोरदार तैयारियाँ की गईं। कहीं भक्त अपने प्रिय बप्पा को हाथों में उठाकर ला रहे हैं, तो कहीं सिर पर बिठाकर। कुछ भक्तों ने साइकिल पर गणपति को बिठाकर घर तक लाया। ढोल-नगाड़ों और झाँझ-मंजीरों की गूंज से शहर की गलियां भक्तिमय माहौल से सराबोर हो उठीं।

शहर में इस बार बप्पा के अनेक रूप और झांकियां देखने को मिल रही हैं। वहीं, प्रशासन ने भी अपील की है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोग केवल मिट्टी के गणपति ही स्थापित करें और पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों का चयन करें।

बाजारों में भी रौनक चरम पर है। सजावटी सामान, पूजा सामग्री और फलों की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। हर तरफ लोग उत्साह और श्रद्धा से बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। दस दिवसीय इस पर्व को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और उनके चेहरे की खुशी साफ झलक रही है।

