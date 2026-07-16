गांधीसागर तालाब किनारे देसी पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, 2 कारतूस जब्त

नागपुर: शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा पथक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गणेशपेठ थाना क्षेत्र के गांधीसागर तालाब के पास एक युवक को देसी ‘सिक्सर’ पिस्टल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था या हथियार लेकर केवल दहशत फैलाने की मंशा से घूम रहा था।
गुप्त सूचना के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पथक ने गांधीसागर तालाब के पास घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी निर्मित ‘सिक्सर’ पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। जब्त हथियार और कारतूस की कुल कीमत करीब 34 हजार रुपये आंकी गई है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 26 वर्षीय मोहम्मद सोहेल मोहम्मद साबिर के रूप में हुई है।
पूछताछ में किया चौंकाने वाला दावा
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि यह हथियार उसे उसके एक आपराधिक प्रवृत्ति के दोस्त से मिला था। आरोपी के अनुसार, दोस्त की मौत के बाद पिस्टल उसके पास ही रह गई। हालांकि पुलिस इस बयान की सत्यता की जांच कर रही है।
सप्लाई चेन और मकसद की जांच
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध हथियार कहां से आया, इसकी सप्लाई किस नेटवर्क के जरिए हुई और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। मामले में हथियारों की सप्लाई चेन और संभावित आपराधिक कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं।
फिलहाल आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे आगे की जांच के लिए गणेशपेठ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अपराध शाखा का सामाजिक सुरक्षा पथक मामले की विस्तृत जांच में जुटा हुआ है।
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