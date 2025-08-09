पार्टी से मचाया बवाल, अब मंत्री बावनकुले से मांगी माफी – देखें नागपुर टुडे का एक्सक्लूसिव वीडियो

Advertisement



वायरल वीडियो के आरोपी वेदांत छाबरिया का माफीनामा

नागपुर फ़्रेंडशिप डे पार्टी विवाद का मुख्य आरोपी वेदांत छाबरिया सामने आया है और उसने मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ज़ोन 5 निकेतन कदम से माफ़ी मांगी है।

3 अगस्त को कैंपटी रोड स्थित Eden Greenz में हुई Friends & Beyond पार्टी में पुलिस के पहुंचने पर छाबरिया ने कैमरे पर कहा था – “मैं सीधे बावनकुले जी से बात करूंगा” – जिससे विवाद भड़क गया।

मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ओल्ड कैंपटी पुलिस ने छाबरिया और दो अन्य साथियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।

हालांकि छाबरिया ने वीडियो में माफी मांगी है, पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।