बनावट कागदपत्रांद्वारे वडिलोपार्जित जमिनीवर फसवणुकीचा प्रयत्न; मानवटकरवर गुन्हा दाखल

कोराडी येथील मानवटकर याने वडिलोपार्जित जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणुकीचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराच्या कुटुंबाच्या शेतीवर कब्जा मिळवण्यासाठी आरोपी मानवटकरने खोटे 7/12 उतारे तयार केले. या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून जमिनीचा ताबा घेण्याचा आणि विक्रीचा प्रयत्न करण्यात आला.

घडलेली बाब तक्रारदाराच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्याने तत्काळ पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. तपासादरम्यान संबंधित कागदपत्रे बनावट असल्याचे उघडकीस आले.

याप्रकरणी मानवटकरविरुद्ध भा. दं. वि. कलम 420 (फसवणूक), 406 (विश्वासघात), 467, 468, 471 (बनावट कागदपत्रांची निर्मिती व वापर) आणि 447 (बेकायदेशीर ताबा) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.

 

