अर्थखाते पुन्हा राष्ट्रवादीकडे? मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा; जय पवारांचे मोठे विधान

बारामती-राज्याच्या अर्थखात्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते जय पवार यांनी नवे वळण दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी अर्थखाते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचा दावा त्यांनी केला असून, लवकरच यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली.
बारामती येथे स्वर्गीय अजित पवार यांच्या सहकाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कृतज्ञता स्नेहमेळाव्यात जय पवार बोलत होते. या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे आजी-माजी सदस्य तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जय पवार यांनी अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल भावना व्यक्त करत, त्यांच्या जाण्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाल्याचे सांगितले. तसेच लोकसभा निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांना दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल बारामतीकरांचे आभारही त्यांनी मानले.
अर्थखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नसल्यामुळे राज्यातील विकासकामे रखडली आहेत, अशी चर्चा सुरू असली तरी त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे जय पवार यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थसंकल्प मांडण्याची जबाबदारी असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखाते स्वतःकडे ठेवले होते, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी अर्थखात्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली असून हे खाते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सोपवण्याबाबत सकारात्मक भूमिका असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याच कार्यक्रमात जय पवार यांनी बारामतीमध्ये स्वर्गीय अजित पवार यांचे स्मारक उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही दिली. त्यांच्या या विधानानंतर राज्याचे अर्थखाते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला जाणार का, तसेच या खात्याची जबाबदारी कोणाकडे सोपवली जाणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
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