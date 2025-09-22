Festive rush hit hard as trains cancelled amid Jharkhand agitation

Nagpur: Train operations on the South East Central Railway (SECR) and other major routes were severely disrupted due to agitation at various stations falling under Dhanbad, Chakradharpur, and Kharagpur divisions. To ease passenger inconvenience, railway authorities decided to cancel, divert, or short-terminate several trains.
The disruption comes at a crucial time, with Shardiya Navratri beginning Monday, leaving passengers in a lurch as they struggle to find alternatives for festive travel.
Major cancellations (Monday departures)
• 20811 Pune-Santragachi Express
• 12809 Mumbai-Howrah Mail
• 12221 Pune-Howrah Duronto
• 12102 LTT-Shalimar Express
These trains will not leave their originating stations on Monday.
Trains affected towards and from Nagpur
• 18110 Itwari – Tatanagar Express: Short-terminated at Jharsuguda.
• 12129 Pune – Howrah Azad Hind Express: To run via diverted route Jharsuguda Road – Kapilas Road – Kharagpur – Howrah (departure from Kharsia at 20:59 hrs onwards).
• 12101 Lokmanya Tilak Terminus – Shalimar Express: Diverted from Robertson after 20:54 hrs via Jharsuguda Road – Kapilas Road.
• 12949 Porbandar – Shalimar Express: Diverted from Jairamnagar after 20:55 hrs.
Trains cancelled from origin (Saturday onwards)
• 12222 Howrah – Pune Duronto (short-terminated at Ghatsila, cancelled between Ghatsila–Pune).
• 20822 Santragachi – Pune Humsafar Express
• 12810 Howrah – Mumbai Mail
• 12906 Shalimar – Porbandar Express
• 12130 Howrah – Pune Azad Hind Express
• 12834 Howrah – Ahmedabad Express
• 12152 Shalimar – Lokmanya Tilak Terminus Express
• 18110 Itwari – Tatanagar Express
Diversions announced
• 12809 CSMT – Howrah Mail: From Musra (after 18:18 hrs) via Jharsuguda Road – Kapilas Road – Kharagpur – Howrah.
• 18029 Lokmanya Tilak Terminus – Shalimar Express: From Bhilai Nagar (after 21:06 hrs) via Jharsuguda Road – Kapilas Road – Kharagpur – Shalimar.
• 22893 Sainagar Shirdi – Howrah Express: Diverted via Jharsuguda – Kapilas Road – Kharagpur – Howrah.
Passenger woes ahead of festive season
The sudden cancellations and diversions left several passengers stranded at Nagpur and other stations. Many expressed frustration as tickets for the festive season had been booked well in advance. With Navratri starting, the cancellation of long-distance trains is expected to cause heavy inconvenience for home-bound travellers.