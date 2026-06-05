कोकणातील बिनविरोध विजयामागे फडणवीसांची रणनीती; नितेश राणेंचे मोठे वक्तव्य

कोकण : कोकण विभागातील विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध झाल्यानंतर मंत्री Nitesh Rane यांनी महायुतीच्या यशामागील रणनीतीबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. या संपूर्ण घडामोडीचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देत, आपण केवळ पक्षाने दिलेली जबाबदारी पार पाडल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राणे म्हणाले की, कोकणातील जागेबाबत महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सामूहिकपणे निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आपल्यावर सोपविण्यात आली होती. “मी केवळ पक्षाचा कार्यकर्ता आणि प्रतिनिधी म्हणून भूमिका बजावली. संपूर्ण नियोजन आणि आखणी वरिष्ठ नेतृत्वाने केली होती,” असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे म्हटले की, महायुतीतील सर्व प्रमुख नेत्यांमध्ये चर्चा होऊन निवडणुकीसंदर्भातील रणनीती निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रत्येकाला वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आणि त्या सर्वांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या.
ठाकरे गटावर साधला निशाणा-
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या निर्णयावरून ठाकरे गटावर टीका करताना राणे म्हणाले की, विरोधी पक्षातील उमेदवारांना स्वतःच्या नेतृत्वावर विश्वास उरला नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. “एखादा उमेदवार आपल्या नेतृत्वापेक्षा आमच्या नेतृत्वावर अधिक विश्वास दाखवत असेल, तर त्यासाठी आम्हाला दोष देणे योग्य नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
संजय राऊतांना आव्हान-
शिवसेना (ठाकरे गट) नेते Sanjay Raut यांनी केलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना राणे म्हणाले की, कोणतेही आरोप करताना ठोस पुरावे सादर करावेत. केवळ आरोप-प्रत्यारोपांमुळे सत्य बदलत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
महायुतीची ताकद पुन्हा अधोरेखित-
महायुतीच्या एकजुटीचा उल्लेख करताना राणे यांनी मिश्कील शैलीत प्रतिक्रिया दिली. “आमच्या आघाडीतील समन्वय इतका मजबूत आहे की त्याची उदाहरणे दिली जात आहेत,” असे ते म्हणाले.