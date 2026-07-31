Published On : Fri, Jul 31st, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

तड़ीपार बदमाश की शहर में वापसी, कुल्हाड़ से हमला कर शराब मंगवाई; आरोपी गिरफ्तार

Watch Live News
Advertisement

नागपुर: नागपुर के एमआईडीसी थाना क्षेत्र में शहर से तड़ीपार किए गए एक कुख्यात बदमाश द्वारा युवक पर कुल्हाड़ से हमला करने और जान से मारने की धमकी देकर जबरन शराब मंगवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, घटना 29 जुलाई की शाम इंदिरा माता नगर की है। पेंटिंग का काम करने वाले गणेश टेंभरे अपने घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान शहर से तड़ीपार किया गया आरोपी दिनेश उर्फ भाड्या आकोड़े वहां पहुंचा और कथित तौर पर कुल्हाड़ से उन पर हमला कर दिया। गणेश ने किसी तरह खुद को बचा लिया।

Gold Rate
July 30 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 43,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,32,800 /-
Silver/Kg ₹ 2,18,100/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए गणेश को जान से मारने की धमकी दी और उसके लिए शराब लाने को कहा। डर के कारण गणेश ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी को शराब लाकर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें आरोपी का आक्रामक व्यवहार दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।

Advertisement

शिकायत मिलने के बाद एमआईडीसी पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी दिनेश आकोड़े नागपुर शहर से तड़ीपार है और उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने, चोरी, मारपीट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब यह भी जांच की जा रही है कि तड़ीपार होने के बावजूद वह शहर में कैसे दाखिल हुआ और क्या उसे किसी की मदद मिली थी।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Advertisement
Watch LIVE TV
"तड़ीपार बदमाश की शहर में वापसी ; नागपुर में तड़ीपार बदमाश का आतंक #nagpurnews #crimenews #nagpur

"तड़ीपार बदमाश की शहर में वापसी ; नागपुर में तड़ीपार बदमाश का...

ऑनलाइन लाइफ पार्टनर प्लेटफॉर्म से हुई थी दोनों की पहचान #nagpurnews #crimenews #nagpur #nagpurtoday

ऑनलाइन लाइफ पार्टनर प्लेटफॉर्म से हुई थी दोनों की पहचान #nagpurnews #crimenews...

पीड़िता की शिकायत पर शांतिनगर थाने में केस दर्ज #nagpurnews #nagpur #crimenews #nagpurtoday

पीड़िता की शिकायत पर शांतिनगर थाने में केस दर्ज #nagpurnews #nagpur #crimenews...

मोबाइल से वीडियो बनाने के शक में खूनी हमला #nagpurnews #crimenews #news #vidarbha

मोबाइल से वीडियो बनाने के शक में खूनी हमला #nagpurnews #crimenews #news...

सावनेर के बोरुजवाड़ा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या #nagpurnews #nagpur #crimenews #latestnews

सावनेर के बोरुजवाड़ा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या #nagpurnews #nagpur...

भिवंडी हादसे पर मंत्री गिरीश महाजन मौके पर #maharashtranews #bhiwandi #newsupdate #maharashtra

भिवंडी हादसे पर मंत्री गिरीश महाजन मौके पर #maharashtranews #bhiwandi #newsupdate #maharashtra

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges