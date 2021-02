मृत्यु के बाद भी सीआरपीएफ जवान संदीप ने अंगदान कर बचाई 3 जिंदगियां

New Era Hospital में हुआ ट्रांसप्लांट

नागपुर – नागपुर शहर के वर्धमान नगर ( Wardhman Nagar ) स्थित न्यू ईरा हॉस्पिटल ( New Era Hospital ) में सफलतापूर्वक अंग प्रत्यारोपण ( Organ Transplant ) किया गया. मृत्य के बाद भी सीआरपीएफ ( CRPF ) जवान संदीप महाजन ( Sandeep Mahajan ) ने 3 लोगों को नई जिंदगी दी है. हाल ही में न्यू ईरा हॉस्पिटल ( New Era Hospital ) में जलगांव जिले ( Jalgaon District ) में स्थित निपानी गांव ( Nipani Village ) के 39 वर्ष के संदीप रामदास महाजन ( Sandeep Ramdas Mahajan ) के शरीर के अंगदान ( Organ Donation ) किए गए. संदीप महाजन ( Sandeep Mahajan ) सीआरपीएफ ( CRPF ) में कुक के पद पर कार्यरत थे. उनके मरने के बाद भी वे दुसरो के शरीर में अंग के रूप में जीवित रहेंगे. न्यू ईरा हॉस्पिटल ( New Era Hospital ) की ब्रेन डेड कमेटी ( Brain Dead Committee ) के सदस्यों में न्यूरोसर्जन डॉ.नीलेश अग्रवाल ( Neurosurgeon Dr. Nilesh Aggarwal ) , न्यूरोफ़िसियन डॉ. पराग मून ( Neurophysian Dr. Parag Moon), इंटेंनसिविस्ट डॉ. अमोल कोकस ( Intensivist Dr. Amol Cocas ) ,एनेस्थेटिस्ट डॉ. साहिल बंसल ( Anesthetist Dr. Sahil Bansal ) का समावेश था. संदीप की पहली किडनी ( First kidney ) को डॉ. रवि देशमुख ( Dr. Ravi Deshmukh ) और डॉ.शब्बीर राजा ( Dr. Shabbir Raja ) ने निकालकर न्यू ईरा हॉस्पिटल ( New Era Hospital ) में ही सफल प्रत्यारोपण ( Transplant ) किया.

दूसरी किडनी ( Second Kidney ) का रेट्रियल और प्रत्यारोपण ( Retrial and Transplant ) सावंगी वर्धा ( Sawangi Wardha ) स्थित एबीवीआरएच के सीईओ ( Ceo of ABVRH ) डॉ. संदीप श्रीवास्तव ( Dr. Sandeep Srivastava ) , मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चंद्रशेखर महाकाल ( Chief Medical Superintendent Dr. Chandrasekhar Mahakal ) के मार्गदर्शन ( Guidance ) में ट्रांसप्लांट सर्जन ( Transplant Surgeon ) डॉ. संजय कोलते ( Dr. Sanjay Kolte ) , डॉ. जय धरमाशी ( Dr. Jai Dharmashi ) और डॉ. नीलेश गुरु ( Dr. Nilesh Guru ) , नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. मनीष बलवानी ( Nephrologist Dr. Manish Balwani ) , डॉ. अमोल भावने ( Dr. Amol Bhavane ) , एनेस्थेटिस्ट डॉ. विवेक चकोले ( Anesthetist Dr. Vivek Chakole ) और डॉ. नीता शर्मा ( Dr. Neeta Sharma ) ने किया.

प्रत्यारोपण समन्यवयक ( Transplant Co-ordinator ) डॉ. रुपाली नायक ( Dr. Rupali Nayak ) रही. उसी प्रकार लिवर ( Liver ) निकालने और और प्रत्यारोपण ( Transplant ) का कार्य न्यू ईरा हॉस्पिटल ( New Era Hospital) में डॉ. आनंद संचेती ( Dr. Anand Sancheti ) और डॉ. निधीश मिश्रा ( Dr. Nidhish Mishra ) के मार्गदर्शन में किया गया. लिवर ट्रांसप्लांट ( Liver Transplant ) सर्जन डॉ.राहुल सक्सेना ( Surgeon Dr. Rahul Saxena ) और उनकी टीम डॉ. स्नेहा खाड़े ( Dr. Sneha Khade ), ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ( Transplant Co-ordinator ) डॉ. अश्विनी चौधरी ( Dr. Ashwini Chaudhary ) ने लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट ( Liver and Kidney Transplant ) टीम का समन्वय किया. इस टीम में लोकेश तरारे ( Lokesh Tarare ), गीता बावनकर ( Geeta Bawankar ), अर्चना नवघरे ( Archana Navaghare ) और शैलेश ( Shailesh ) का समावेश था.

न्यू ईरा हॉस्पिटल ( New Era Hospital ) की जानकारी के अनुसार ट्रैफिक डीसीपी सारंग आव्हाड ( Traffic DCP Sarang Awhad ) के मार्गदर्शन में ट्रैफिक पुलिस ( Traffic Police ) ने ग्रीन कॉरिडोर ( Green Corridor ) का निर्माण किया था. न्यू ईरा हॉस्पिटल ( New Era Hospital ) से सावंगी वर्धा ( Sawangi Wardha ) तक 80 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था. यह सफर इस कॉरिडोर के कारण केवल 55 मिनट में तय किया गया. 90 ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर ग्रीन कॉरिडोर बनाया.

न्यू ईरा हॉस्पिटल की एक और उपलब्धि

न्यू ईरा हॉस्पिटल ( New Era Hospital) का यह 36वा और मध्य भारत का 43वा लिवर ट्रांसप्लांट ( Liver Transplant ) था.

जानकारी के अनुसार जोनल ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर सेंटर ( Zonal Transplant Coordinator Center ) -नागपुर की ओर से प्रतीक्षा सूचि ( Waiting List ) में शामिल लोगों में पहली किडनी न्यू ईरा हॉस्पिटल में नागपुर के 52 वर्षीय पुरुष को दी गई. दूसरी किडनी आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण हॉस्पिटल सावंगी वर्धा में 35 वर्षीय पुरुष को दी गई है और लिवर 60 वर्षीय पुरुष को दिया गया.