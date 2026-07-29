इथेनॉल प्रकरणावरून हर्षवर्धन सपकाळ यांचा भाजपवर हल्लाबोल; नितीन गडकरींच्या राजीनाम्याची मागणी

बुलढाणा : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी इथेनॉल प्रकरणावरून केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार टीका केली. बुलढाण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.
सपकाळ म्हणाले की, इथेनॉल धोरण आणि त्यासंदर्भातील घडामोडींवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. या विषयावर केवळ राजकारण न करता सरकारने जनतेसमोर वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी भाजपवर टीका करत, “देशात वाढता असंतोष दिसून येत आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याऐवजी भाजप अहंकाराची भूमिका घेत आहे. कोणत्याही विषयावर सखोल चर्चा करण्याऐवजी राजकीय वातावरण तापवण्याचे काम सुरू आहे,” असा आरोप केला.
तसेच इथेनॉल प्रकरणात नैतिक जबाबदारी स्वीकारत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली. सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून जनतेसमोर सत्य मांडावे, असेही ते म्हणाले.
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