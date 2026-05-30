एटीएम में मदद के बहाने बुजुर्ग से ठगी, कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए 58 हजार रुपये

नागपुर टुडे : नागपुर में एटीएम कार्ड की अदला-बदली कर ठगी करने का एक और मामला सामने आया है। बजाजनगर थाना क्षेत्र में एक शातिर ठग ने मदद के बहाने एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदल दिया और उनके खाते से 58 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रतापनगर निवासी 67 वर्षीय नरेंद्र नामदेवराव सुखदेवे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वीएनआईटी शाखा स्थित एटीएम में नकदी निकालने पहुंचे थे। एटीएम में तकनीकी समस्या के कारण उन्हें पैसे निकालने में परेशानी हो रही थी।
इसी दौरान वहां मौजूद एक अज्ञात युवक ने उनकी मदद करने की पेशकश की। बातचीत के दौरान आरोपी ने चालाकी से बुजुर्ग का एटीएम पिन नंबर देख लिया और मौका पाकर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया।
कुछ समय बाद आरोपी ने असली कार्ड का उपयोग करते हुए अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से कुल 58 हजार रुपये निकाल लिए। खाते से रकम कटने का संदेश मिलने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने बजाजनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि एटीएम का उपयोग करते समय किसी अजनबी की मदद लेने से बचें और अपना पिन नंबर किसी को न दिखाएं।
फिलहाल मामले की जांच जारी है।