नागपूरसह देशभरात ईद-उल-फितरचा उत्साह; मुस्लिम बांधवांकडून नमाज, गळाभेटीतून बंधुत्वाचा संदेश!

नागपूर : रमजान महिन्याच्या अखेरीस साजरा होणारा ईद-उल-फितरचा पवित्र सण आज नागपूरसह देशभरात मोठ्या उत्साहात आणि धार्मिक वातावरणात साजरा करण्यात आला. महिनाभर रोजा पाळल्यानंतर मुस्लिम बांधवांनी सकाळी मशिदी आणि ईदगाह येथे एकत्र येत विशेष नमाज अदा केली.
नागपूरातील मौमिनपुरा परिसरातील जामा मशिदीत हजारो भाविकांनी एकत्र येऊन ईदची नमाज अदा केली. सकाळपासूनच मशिदींमध्ये मोठी गर्दी उसळलेली दिसून आली. नमाजानंतर देशात शांतता, प्रगती आणि सौहार्द नांदावे यासाठी प्रार्थना करण्यात आली.
यानंतर शहरभर ‘ईद मुबारक’च्या शुभेच्छांचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसला. एकमेकांना गळाभेट देत नागरिकांनी बंधुत्व आणि आपुलकीचा संदेश दिला. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर सणाचा आनंद झळकत होता.
घराघरात शिरखुर्म्याचा गोडवा दरवळत होता, तर बिर्याणी आणि विविध पारंपरिक पदार्थांनी सणाची रंगत वाढवली. बाजारपेठांमध्ये ईदपूर्व खरेदीची लगबग पाहायला मिळाली. नवीन कपडे, अत्तर आणि मिठाई खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती.
ईदच्या निमित्ताने जकात-उल-फितर देत गरजूंची मदत करण्याची परंपराही मोठ्या प्रमाणात पाळण्यात आली. या सणातून नागपूरात सामाजिक एकता, बंधुभाव आणि मानवतेचा संदेश अधोरेखित झाला.
दरम्यान एकूणच, ईद-उल-फितरचा सण केवळ धार्मिक विधींमध्ये मर्यादित न राहता, समाजात एकोपा आणि सौहार्द वाढवणारा ठरला.