कोराडी येथे ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेअंतर्गत ५२ लाभार्थ्यांना बावनकुळेंच्या हस्ते गृहपट्ट्यांचे वितरण

नागपूर : कोराडी येथील जनसंपर्क कार्यालयात ‘सर्वांसाठी घरे’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील परसाड व तरोडी गावांमधील ५२ पात्र लाभार्थ्यांना गृहपट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते पार पडले.
यावेळी बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, गरीब व भूमिहीन कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे घर उभारण्याची संधी या योजनेमुळे उपलब्ध होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्यातून राबवण्यात येणारी ही योजना ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी मोठा आधार ठरणार असून, नागपूर जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांना याचा थेट लाभ होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
परसाड आणि तरोडी गावांतील लाभार्थी हे प्रामुख्याने शेतमजूर व अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. गृहपट्टे मिळाल्याने आता त्यांना कायमस्वरूपी निवारा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळणार आहे. “महायुती सरकारच्या धोरणांमुळे ग्रामीण विकास वेगाने पुढे जात असून, ही योजना केवळ घर देणारी नसून कुटुंबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पायाभूत ठरणारी आहे,” असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमास भाजपचे जिल्हा महामंत्री अनिल निधान, जिल्हा मंत्री रमेश चिकटे, परसाड ग्रामपंचायतीचे सरपंच मनोज कुथे, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी बाळासाहेब यावळे, नायब तहसीलदार मयूर चौधरी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय विक्की गावंडे, रवींद्र माटे, जितू डाफ, गेदलाला अटारकर, यशवंता मानमोडे यांसारखे स्थानिक कार्यकर्ते तसेच मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
कार्यक्रमस्थळी लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्टॉलची व्यवस्था करण्यात आली होती. येथे आवश्यक कागदपत्रे देण्यासोबतच घरकुल उभारणीसंदर्भात मार्गदर्शनही करण्यात आले. ‘सर्वांसाठी घरे’ ही पंतप्रधान आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत राबवली जाणारी उपयोजना असून, २०२४-२५ या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यात १ हजारांहून अधिक गृहपट्टे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील घरांची समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटणार असल्याचा विश्वास स्थानिक नेत्यांनी व्यक्त केला. कार्यक्रम शांततेत पार पडला असून, यावेळी सांस्कृतिक सादरीकरणांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले.