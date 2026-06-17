Published On : Wed, Jun 17th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

क्या निर्मल उज्ज्वल को सचमुच SIT से क्लीन चिट मिल गई?

रिपोर्ट, प्रतिबंध और कई अनुत्तरित सवालों के बीच उलझा पूरा मामला
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नागपुर: पिछले कुछ दिनों से निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को लेकर एक समाचार चर्चा का विषय बना हुआ है। एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया कि विशेष जांच दल (SIT) ने संस्था को क्लीन चिट दे दी है और जांच में किसी घोटाले, गबन या वित्तीय हेराफेरी के प्रमाण नहीं मिले।

लेकिन इस खबर के प्रकाशित होने के बाद कई ऐसे सवाल सामने आए हैं, जिनका जवाब अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं मिला है। यही वजह है कि “क्लीन चिट” का दावा स्वयं जांच और चर्चा का विषय बन गया है।

क्या है पूरा मामला?

निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी नागपुर की एक बड़ी मल्टी-स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव संस्था है, जहां हजारों लोगों की जमा पूंजी निवेश के रूप में रखी हुई है।

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मामला तब गंभीर हुआ जब संस्था के वित्तीय लेन-देन को लेकर शिकायतें सामने आईं और मामला न्यायालय तक पहुंचा। इसके बाद जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की और इसी दौरान कुछ गंभीर टिप्पणियां सामने आईं।

अप्रैल 2026 में केंद्रीय सहकारी समितियां रजिस्ट्रार (CRCS) द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि SIT की जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया कुछ गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। नोटिस में PNG Corporation से जुड़े लेन-देन, ऋण वितरण, ऋण वसूली और संस्था के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे।

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इसके बाद 24 अप्रैल 2026 को CRCS ने एक आदेश जारी कर निर्मल उज्ज्वल को नए डिपॉजिट लेने, नए निवेश स्वीकार करने तथा पुराने डिपॉजिट का नवीनीकरण करने से अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि बिना रोक-टोक डिपॉजिट जुटाने की अनुमति जारी रहने पर जमाकर्ताओं के हितों को वित्तीय जोखिम हो सकता है।

फिर अचानक क्लीन चिट की खबर कहां से आई?

मई 2026 के अंतिम सप्ताह में एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें दावा किया गया कि SIT की जांच में संस्था को क्लीन चिट मिल गई है और किसी प्रकार के घोटाले का कोई प्रमाण नहीं मिला।

यहीं से कई नए सवाल खड़े हो गए।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समय यह खबर प्रकाशित हुई, उस दौरान न्यायालय ग्रीष्मकालीन अवकाश पर था। यदि SIT ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी थी तो वह रिपोर्ट किस अदालत में जमा हुई, किस तारीख को दाखिल हुई और क्या वह सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनी?

आरोपी पक्ष को क्लीन चिट की जानकारी कैसे मिली?

कानूनी मामलों में SIT, CBI या अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्ट अक्सर अदालत में सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में प्रस्तुत की जाती है।

ऐसी स्थिति में सामान्यतः:

  • रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती,
  • पक्षकारों को तत्काल उसकी प्रति उपलब्ध नहीं होती,
  • कई मामलों में सरकारी वकीलों तक को पूरी रिपोर्ट की जानकारी नहीं होती।

ऐसे में यदि वास्तव में कोई रिपोर्ट दाखिल हुई थी और उसमें क्लीन चिट दी गई थी, तो इसकी जानकारी सबसे पहले किसे और कैसे मिली?

क्या रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी?

क्या अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर लिया था?

या फिर किसी अन्य स्रोत से यह जानकारी बाहर आई?

यदि क्लीन चिट मिल गई, तो प्रतिबंध अब भी क्यों जारी हैं?

यह इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

आज भी CRCS द्वारा जारी आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इन आदेशों में संस्था पर नए खाते खोलने, नए डिपॉजिट स्वीकार करने और पुराने डिपॉजिट के नवीनीकरण पर रोक दर्ज है।

यदि SIT ने संस्था को पूरी तरह राहत दे दी है, तो क्या CRCS ने अपना आदेश वापस लिया?

क्या प्रतिबंध हटाने का कोई नया आदेश जारी हुआ?

क्या संस्था को फिर से सामान्य वित्तीय गतिविधियों की अनुमति मिल गई?

यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो क्लीन चिट के दावे और नियामकीय स्थिति के बीच विरोधाभास दिखाई देता है।

SIT रिपोर्ट आखिर है कहां?

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न यही है।

यदि SIT ने वास्तव में जांच पूरी कर ली है और संस्था को दोषमुक्त पाया है, तो:

  • रिपोर्ट कहां उपलब्ध है?
  • क्या उसकी प्रति सार्वजनिक रिकॉर्ड में है?
  • क्या उसे अदालत ने स्वीकार किया है?
  • क्या संबंधित पक्षों को उसकी प्रमाणित प्रति मिली है?

जब तक इन सवालों का जवाब सामने नहीं आता, तब तक क्लीन चिट का दावा कई नई शंकाओं को जन्म देता रहेगा।

सवाल सिर्फ एक संस्था का नहीं

यह मामला केवल निर्मल उज्ज्वल तक सीमित नहीं है। यह उन हजारों जमाकर्ताओं से जुड़ा है जिन्होंने वर्षों की मेहनत की कमाई इस संस्था में जमा की है।

लोग जानना चाहते हैं:

  • उनकी जमा राशि सुरक्षित है या नहीं?
  • जांच की वास्तविक स्थिति क्या है?
  • प्रतिबंध कब हटेंगे?
  • और आखिर सच क्या है?

न तो किसी संस्था को बिना जांच के दोषी ठहराया जा सकता है और न ही बिना आधिकारिक दस्तावेजों के उसे पूरी तरह दोषमुक्त माना जा सकता है।

ऐसे में सबसे जरूरी है पारदर्शिता।

यदि SIT रिपोर्ट मौजूद है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए। यदि क्लीन चिट मिली है, तो उसका आधिकारिक आधार सामने आए। और यदि जांच अभी भी जारी है, तो जनता को वास्तविक स्थिति बताई जाए।

तब तक एक सवाल बना रहेगा—

क्या निर्मल उज्ज्वल को सचमुच SIT से क्लीन चिट मिल गई है, या फिर यह दावा खुद कई नए सवालों को जन्म दे रहा है?

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