Published On : Thu, Jul 23rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में 2 किलो से अधिक गांजा जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

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नागपुर: नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक साथी अभी भी फरार है। पुलिस ने गांजे समेत करीब ₹56 हजार का माल जब्त किया है।

यह कार्रवाई धंतोली थाना क्षेत्र के तकिया इलाके में बिरसा मुंडा हॉल के पास स्थित आरोपी के घर पर की गई।

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पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान 2 किलो 69 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ₹41 हजार है। इसके अलावा ₹15 हजार कीमत का एक मोबाइल फोन और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। जब्त किए गए पूरे माल की कुल कीमत करीब ₹56 हजार बताई गई है।

पुलिस ने इस मामले में आसिफ आरिफ खान को गिरफ्तार किया है। वहीं, मामले में शैलेश विजय सोनटक्के की तलाश जारी है।

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धंतोली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए धंतोली पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

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