नागपुर में 2 किलो से अधिक गांजा जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

Advertisement

नागपुर: नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक साथी अभी भी फरार है। पुलिस ने गांजे समेत करीब ₹56 हजार का माल जब्त किया है।

यह कार्रवाई धंतोली थाना क्षेत्र के तकिया इलाके में बिरसा मुंडा हॉल के पास स्थित आरोपी के घर पर की गई।

Gold Rate July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /- Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /- Silver/Kg ₹ 2,27,000/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान 2 किलो 69 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ₹41 हजार है। इसके अलावा ₹15 हजार कीमत का एक मोबाइल फोन और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। जब्त किए गए पूरे माल की कुल कीमत करीब ₹56 हजार बताई गई है।

पुलिस ने इस मामले में आसिफ आरिफ खान को गिरफ्तार किया है। वहीं, मामले में शैलेश विजय सोनटक्के की तलाश जारी है।

Advertisement

धंतोली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए धंतोली पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

Advertisement

बाजार में पहुंची औषधीय रानभाजी कदुरले #maharashtranews #nashik #newsupdate #maharashtra Nagpur Protest: Protesters Sing National Anthem During Police Detention | Samvidhan Chowk... nagpur student protest delhi lathi charge प्लेट हटाने को कहा तो भड़के पड़ोसी! #NagpurNews #CrimeNews #LatestNews #news #Attack... चाकू की नोक पर लूटपाट! #NagpurNews #CrimeNews #LatestNews #NewsUpdate #Police #KnifeAttack #Robbery लकड़गंज में दिनदहाड़े चोरी की कोशिश नाकाम #NagpurNews #Crime #Theft #Chor #HindiNews...

×