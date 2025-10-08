Published On : Wed, Oct 8th, 2025
शिवसेना चिन्ह प्रकरणात आज निर्णायक सुनावणी; ‘धनुष्यबाण’ कोणाचा शिंदे की ठाकरे?

नवी दिल्ली: शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हावरील वादात आज (8 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होणार असल्याची माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी दिली आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आयोगाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

याचबरोबर ठाकरे गटाने जुलै महिन्यात दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जात, राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि चिन्ह वापरण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.

या अर्जावर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी संपूर्ण प्रकरण अंतिम टप्प्यात नेण्याचे संकेत दिले होते. आधी ही सुनावणी 20 ऑगस्टला होणार होती, परंतु राष्ट्रपतींकडून राज्यपाल आणि केंद्राच्या विधेयकांवरील वेळमर्यादा संदर्भात सल्ला मागवण्यात आल्याने न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांना त्या खंडपीठात सहभागी व्हावे लागले आणि सुनावणी पुढे ढकलली गेली.

आता मात्र आजची सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. धनुष्यबाण कोणाच्या हाती जाणार — शिंदे की ठाकरे? यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात मोठा निर्णय अपेक्षित आहे.

