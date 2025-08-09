नागपुर फ्लाईओवर निर्माण के दौरान खुदाई में मिली लाश – हत्या की आशंका

Advertisement



नागपुर: शुक्रवार रात महालगी नगर चौक के पास फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब खुदाई करते समय जेसीबी मशीन के बकेट से एक मानव खोपड़ी टकरा गई।

सक्करदरा पुलिस के अनुसार, यह घटना बेसा पावर हाउस चौक और महालगी नगर चौक के बीच हुई। मशीन ऑपरेटर ने जैसे ही यह देखा, तुरंत काम रोककर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस निरीक्षक मुकुंद ठाकरे के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुँची और सावधानीपूर्वक अर्ध-विक्षिप्त शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया।

Gold Rate 08 Aug 2025 Gold 24 KT ₹ 1,01,800 /- Gold 22 KT ₹ 94,700/- Silver/Kg ₹ 1,15,800/- Platinum ₹ 46,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

प्रारंभिक जांच में पुलिस को शक है कि व्यक्ति की हत्या कर उसे गुप्त रूप से दफनाया गया था। शव की हालत देखकर अनुमान है कि यह दफन कई दिन या हफ्तों पहले हुआ होगा।

पुलिस मृतक की पहचान और हत्यारों तक पहुँचने के लिए निर्माण कार्य से जुड़े लोगों और आसपास के निवासियों से पूछताछ कर रही है। इस सनसनीखेज खोज के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

मामले की जांच जारी है।