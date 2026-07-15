Published On : Wed, Jul 15th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

दिनदहाड़े घर में लाखों की चोरी का खुलासा, एक आरोपी और नाबालिग हिरासत में

₹6.11 लाख के जेवर बरामद
Watch Live News
Advertisement

नागपुर: नागपुर के कलमना थाना पुलिस ने दिनदहाड़े हुई घरफोड़ चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी और उसके नाबालिग साथी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से ₹6.11 लाख मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, मिनी माता नगर निवासी लोकनाथ यादव 1 जुलाई की सुबह अपने घर में ताला लगाकर दुकान पर गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए और अलमारी में रखी ₹2,000 नकद राशि तथा सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब ₹9.16 लाख बताई गई थी।

Gold Rate
July 15 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 42,700 /-
Gold 22 KT ₹ 1,32,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,23,200/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

शिकायत मिलने के बाद कलमना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर गौरव सचिन पालिवाल को हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने ₹6.11 लाख मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर लिए।

Advertisement

पुलिस अब चोरी गए शेष सामान की तलाश कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी अन्य चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं।

Advertisement
Watch LIVE TV
LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बना बाइक चोर, आरोपी गिरफ्तार ...#nagpurnews

गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बना बाइक चोर, आरोपी गिरफ्तार ...#nagpurnews

सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी के घर में हुई चोरी का खुलासा #NagpurNews #CrimeNews #theft #CrimeBranch

सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी के घर में हुई चोरी का खुलासा #NagpurNews #CrimeNews...

गौरक्षण आश्रम के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर चोरी ...#maharashtranews #vidarbhanews #nagpurnews

गौरक्षण आश्रम के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर चोरी ...#maharashtranews #vidarbhanews...

इथेनॉल विवाद पर बढ़ा सियासी संग्राम #nagpurnews #ethenol #nitingadkari #bjp #cybercrime #latestnews

इथेनॉल विवाद पर बढ़ा सियासी संग्राम #nagpurnews #ethenol #nitingadkari #bjp #cybercrime #latestnews

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges