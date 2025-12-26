Published On : Fri, Dec 26th, 2025
Nagpur Today Nagpur News

डाबू क्लब के बाहर बवाल: क्रिसमस पार्टी के बाद युवक की हत्या, एक की हालत गंभीर

नागपुर: वर्धा रोड स्थित डाबू क्लब में क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद देर रात हुई मारपीट ने एक युवक की जान ले ली, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे प्राइड स्क्वेयर चौक के पास हुई। मामला सोनेगांव पुलिस थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के अनुसार, क्रिसमस के अवसर  बड़ी संख्या में युवक-युवतियां क्लब में पार्टी के लिए जुटे थे। पार्टी समाप्त होने के बाद प्राइड स्क्वेयर होटल के पास खड़ी एक XUV 700 गाड़ी के पास दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई।

इस दौरान आरोपी मेहुल रहाटे ने कथित तौर पर प्राणय नरेश नन्नावरे (28), निवासी महाल, और गौरव बृजलाल करड़ा (34), निवासी देवयोग अपार्टमेंट, कलमना रोड, पर लोहे की रॉड और ईंटों जैसे धारदार व कठोर वस्तुओं से हमला किया। हमले में दोनों के पसली क्षेत्र में गंभीर चोटें आईं।

घायल अवस्था में दोनों को तत्काल ऑरेंज सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान प्राणय नन्नावरे की मौत हो गई। वहीं गौरव करड़ा की हालत नाजुक बनी हुई है और वह आईसीयू में भर्ती है।

सोनेगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल का पंचनामा किया जा रहा है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी और घटनाक्रम किस तरह जानलेवा मोड़ तक पहुंचा।

गौरतलब है कि डाबू क्लब से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े ऐसे हिंसक घटनाक्रम पहले भी सामने आ चुके हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने नागपुर के नाइटलाइफ स्पॉट्स पर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और देर रात क्लब संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

