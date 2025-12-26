नागपुरात ख्रिसमस पार्टीचा शेवट हिंसेत; प्राईड स्क्वेअर परिसरात तरुणाची हत्या, एक जण गंभीर

नागपूर : नाताळ सणाच्या आनंदावर दुर्दैवी सावली पडली आहे. वर्धा रोडवरील प्राईड स्क्वेअरजवळ शुक्रवारी पहाटे घडलेल्या हिंसक घटनेत एका तरुणाचा मृत्यू झाला असून, आणखी एक तरुण गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात उपचार घेत आहे. ही घटना २६ डिसेंबर रोजी पहाटे सुमारे चारच्या सुमारास सोनगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.
नाताळनिमित्त शहरातील क्लब पहाटे पाच वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. यामुळे वर्धा रोडवरील एका नामांकित क्लबमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरुणांची गर्दी होती. पार्टी संपल्यानंतर प्राईड स्क्वेअर हॉटेलजवळ उभ्या असलेल्या एका चारचाकी वाहनाजवळ दोन गटांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. काही क्षणांतच हा वाद मारहाणीत बदलला.
या हाणामारीदरम्यान मेहुल रहाटे या तरुणाने प्रणय नरेश नन्नावरे (वय २८, रा. महाल) आणि गौरव ब्रिजलाल करडा (वय ३४, रा. देवयोग अपार्टमेंट, कलमना रोड) यांच्यावर लोखंडी रॉड, विटा तसेच धारदार वस्तूंनी प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप आहे. दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली.
दोन्ही जखमींना तात्काळ ऑरेंज सिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असताना प्राणय नन्नावरे यांचा मृत्यू झाला. गौरव करडा यांची प्रकृती चिंताजनक असून ते आयसीयूमध्ये उपचाराधीन आहेत.
घटनेची माहिती मिळताच सोनगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवले जात आहेत. या वादाचे नेमके कारण काय होते आणि संपूर्ण घटना कशी घडली, याचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.