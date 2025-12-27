नागपुर: DABO क्लब 45 दिनों के लिए सील, हिंसा और मौत के मामलों के बाद पुलिस की सख्त कार्रवाई

Advertisement

नागपुर पुलिस ने वर्धा रोड स्थित DABO Club & Kitchen को गंभीर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा कारणों के चलते 27 दिसंबर 2025 से 45 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत की गई है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस क्लब में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बार-बार हिंसक घटनाएं, मारपीट, महिलाओं से बदसलूकी, तेज हथियारों से हमले और मौत के मामले सामने आए हैं। कई घटनाओं में शराब के नशे में झगड़े भड़के, जो क्लब के बाहर सड़क तक फैल गए।

जांच में यह भी सामने आया कि क्लब में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश दिया जाता रहा। जहां अधिकतम क्षमता लगभग 500 है, वहीं सुरक्षा के लिए केवल 9 गार्ड तैनात थे, जो पूरी तरह नाकाफी पाए गए। सीसीटीवी निगरानी, बैग चेक, प्रवेश नियंत्रण और पार्किंग प्रबंधन जैसे बुनियादी नियमों का पालन भी ठीक से नहीं किया गया।

पुलिस ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह मामला केवल अंदाज या आशंका का नहीं है, बल्कि दर्ज एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट और जांच निष्कर्षों से सिद्ध गंभीर खतरे का है। ऐसी परिस्थितियों में क्लब को चालू रहने देना सार्वजनिक शांति और नागरिकों की जान के लिए सीधा खतरा माना गया।

इसी आधार पर पुलिस ने DABO Club & Kitchen को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

