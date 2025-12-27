डाबो क्लब सील; नए साल से पहले रूफटॉप पार्टियों पर भी रोक

Advertisement

नागपुर: वर्धा रोड स्थित डाबो क्लब को पुलिस ने अस्थायी रूप से सील कर दिया है, क्योंकि यह स्थान हाल ही में हुई एक गंभीर आपराधिक घटना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह जानकारी जोन-1 के पुलिस उपायुक्त (DCP) ऋषिकेश रेड्डी ने दी। उन्होंने बताया कि क्लब से जुड़े बार-बार सामने आ रहे घटनाक्रमों को देखते हुए आगे संचालन को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा।

डीसीपी ऋषिकेश रेड्डी के अनुसार, डाबो क्लब फिलहाल क्राइम सीन है, इसलिए वहां किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्लब को दोबारा शुरू करने का निर्णय उसके पिछले रिकॉर्ड और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा।

गौरतलब है कि क्रिसमस की रात क्लब के कार्यक्रम के बाद हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस घटना के बाद शहर में नाइटलाइफ स्पॉट्स की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

इसी बीच, नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने एक और सख्त फैसला लिया है। डीसीपी रेड्डी ने बताया कि शहर के सभी रूफटॉप पार्टी स्थलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इनके पास आवश्यक अनुमति नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि न्यू ईयर ईव पर किसी भी रूफटॉप पार्टी की इजाजत नहीं दी जाएगी और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने नए साल की रात को देखते हुए शहरभर में कड़ी निगरानी, गश्त और जांच अभियान तेज करने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

डाबो क्लब को सील करने और रूफटॉप पार्टियों पर प्रतिबंध से प्रशासन का संदेश साफ है—जश्न के नाम पर कानून-व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

