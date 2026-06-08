Published On : Mon, Jun 8th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरच्या नंदनवनमध्ये क्रूरता;सावत्र वडिलांकडून ८ वर्षांच्या मुलीवर अश्लील कृत्य!

पीडितेच्या आईने पतीविरोधात एफआयआर दाखल केला
Watch Live News
Advertisement

नागपूर – नागपूरच्या नंदनवन पोलीस ठाण्यात एका सावत्र वडिलांनी आपल्या ८ वर्षांच्या सावत्र मुलीसोबत केलेल्या अश्लील कृत्याची घटना उघडकीस आली आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ आरोपीला अटक करून तुरुंगात पाठवले असून पुढील तपास सुरू आहे.

ही घटना ५ जूनच्या रात्री नंदनवन पोलीस ठाण्यात घडली. पीडितेच्या आईने नंदनवन पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, तक्रारदार आणि ३८ वर्षीय आरोपी हे पती-पत्नी असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदार महिलेच्या पहिल्या पतीचे २०११ मध्ये निधन झाले, त्यानंतर तिने २०१६ मध्ये आरोपीसोबत पुनर्विवाह केला. तक्रारदार महिलेला तिच्या पहिल्या पतीपासून दोन मुली आहेत, त्यापैकी एका मुलीचा आरोपीने लैंगिक छळ केला होता.

Gold Rate
June 08 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 151,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,40,200 /-
Silver/Kg ₹ 2,42,300/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

आरोपी दारुड्या असल्याचे सांगितले जाते. तक्रारदार महिलेने पोलिसांना सांगितले की, आरोपी तिचा आणि इतर मुलींचा वारंवार लैंगिक छळ करत असे, त्यांना कपडे काढायला सांगत असे आणि अश्लील कृत्य करत असे. यावेळी त्याने एका निष्पाप मुलीसोबत हे घृणास्पद कृत्य केले.

पीडितेच्या आईने तात्काळ नंदनवन पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

Advertisement
Watch LIVE TV
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges