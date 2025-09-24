भाजपा साठी संकटमोचक, शेतकऱ्यांसाठी नाही; बच्चू कडूंचा गिरीश महाजनवर टीका

चंद्रपूर: भाजपाचे नेते आणि राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या विधानावर जनशक्ती पक्षाचे माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
बच्चू कडू म्हणाले, “भाजपासाठी आपण संकटमोचक ठरता, पण शेतकऱ्यांसाठी का नाही? शेतकरी आज संकटात आहेत, त्यांच्यासाठी आपण पुढे का येत नाही?”
महाजन यांना थेट प्रश्न करत बच्चू कडू म्हणाले, “चांगले बोलणे येत नसेल, तर सभा का हजर होता? कोणी जोर दिला की, जनता भावनांना दुखावणारे विधान देणे टाळावे.”
गिरीश महाजन यांच्या विधानानंतर बच्चू कडूंची ही सख्त प्रतिक्रिया राजकीय गलियार्यात नव्या चर्चेला उभे राहिली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या वादामुळे शेतकरी आणि विरोधकांशी संबंधित राजकारणात पुढील काळात अधिक गती येण्याची शक्यता आहे.