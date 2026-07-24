Published On : Fri, Jul 24th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

4 साल से फरार मर्डर केस की मुख्य महिला आरोपी गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच यूनिट-3 की बड़ी कार्रवाई
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नागपुर: हत्या के एक चर्चित मामले में पिछले चार वर्षों से फरार चल रही मुख्य महिला आरोपी को नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट-3 ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला को लावा इलाके में जाल बिछाकर दबोचा और मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए कलमना पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में आरोपी महिला की शिकायत पर कलमना थाने में हत्या और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच और अदालत में सुनवाई के दौरान महिला आरोपी और मृतक के पिता को दोषी ठहराया गया, जबकि चार अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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अदालत ने मृतक के पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, महिला आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार थी और पुलिस से बचने के लिए दूसरे राज्य में रह रही थी।

क्राइम ब्रांच यूनिट-3 को आरोपी के नागपुर आने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने लावा क्षेत्र में जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी महिला को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कलमना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

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पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

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