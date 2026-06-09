Published On : Tue, Jun 9th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

ऑनलाइन लॉटरी-सट्टे के अड्डे पर क्राइम ब्रांच का छापा, लाखों का सामान जब्त

Watch Live News
Advertisement

नागपुर– शहर में अवैध ऑनलाइन लॉटरी और सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच यूनिट-3 ने शांतिनगर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑनलाइन लॉटरी-सट्टा केंद्र का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लगभग 2.02 लाख रुपये का सामान जब्त किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई लालगंज स्थित झाडे चौक क्षेत्र में की गई। यहां आरोपी दीपक आनंदराव पराते (32) निवासी कांबळकर मोहल्ला, झाडे चौक, लोगों से नकद रकम लेकर ऑनलाइन लॉटरी पर सट्टा लगवाने का अवैध कारोबार संचालित कर रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर आरोपी को रंगेहाथ पकड़ लिया।

Gold Rate
June 09 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 152,700 /-
Gold 22 KT ₹ 1,41,600 /-
Silver/Kg ₹ 2,43,900/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 2 कंप्यूटर, 4 गेमिंग मशीनें, 2 स्लिप मशीनें, बड़ी संख्या में सट्टा पर्चियां, कीबोर्ड, कैलकुलेटर तथा अन्य उपकरण जब्त किए। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 2 लाख 1 हजार 920 रुपये बताई गई है।

जांच में यह भी सामने आया कि इस अवैध कारोबार में बाबा भाई (लगभग 45 वर्ष), निवासी यादवनगर, नागपुर की भी भूमिका है। फिलहाल वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

इस मामले में शांतिनगर पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 120/2026 के तहत महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध अधिनियम की धारा 4 और 5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

क्राइम ब्रांच यूनिट-3 की टीम ने आरोपी और जब्त किए गए मुद्देमाल को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए शांतिनगर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध जुआ, सट्टा और ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा ऐसे कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Advertisement
Watch LIVE TV
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges