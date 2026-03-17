CR to run summer special trains from Nagpur to Mumbai, Pune, Madgaon

Nagpur: Central Railway has drawn up elaborate plan to run special trains during the summer season to clear the passenger rush during the season.
CSMT-Nagpur-CSMT Biweekly specials: Train No 02141 Bi-weekly special will leave CSMT every Sunday and Tuesday at 00.20 hrs from April 19 till July 14 and arrive in Nagpur at 15.10 hrs same day.(26 services)
Train No.02142 Bi-weekly special will leave Nagpur every Sunday and Tuesday at 20.00 hrs from April 19 to July 14 and reach CSMT at 13.30 hrs next day. (26 services)
Halts: Dadar, Thane, Kalyan, Nashik Road, Manmad, Jalgaon, Bhusaval, Malkapur, Shegaon, Akola, Murtizapur, Badnera, Dhamangaon and Wardha.
Composition: 1 AC-2 Tier, 6 AC-3 Tier, 9 Sleeper Class, 4 General Second Class and 2 General Second Class cum Guard’s brake van.
Pune-Nagpur-Hadapsar Weekly special: Train No. 01457 Weekly special will leave Pune every Wednesday at 15.50 hrs from April 15 to July 15 and arrive in Nagpur at 06.30 hrs next day. (14 services).
Train No. 01458 Weekly special will leave Nagpur every Thursday at 08.00 hrs from April 16 to July 16 and reach Hadapsar at 23.30 hrs same day.
Halts: Uruli, Daund Chord Line, Ahilyanagar, Belapur, Kopergaon, Manmad, Jalgaon, Bhusaval, Malkapur, Shegaon, Akola, Badnera, Dhamangaon and Wardha.
Composition: 1 First AC, 1 AC 2-Tier , 2 AC 3-Tier, 5 Sleeper class,6 General Second Class and 2 General Second Class cum Guard’s brake van.
Pune-Nagpur-Hadapsar Weekly AC special: Train No. 01469 Weekly special will leave Pune every Tuesday at 15.50 hrs from April 21 to July 14 and will arrivein Nagpur at 06.30 hrs next day. (13 services).
Train No. 01470 Weekly special will leave Nagpur every Wednesday at 08.00 hrs from April 22 to July 15 and will arrive Hadapsar at 23.30 hrs the same day.
Halts: Uruli, Daund Chord Line, Ahilyanagar, Belapur, Kopergaon, Manmad, Jalgaon, Bhusaval, Malkapur, Shegaon, Akola, Badnera, Dhamangaonand Wardha.
Composition: 3 AC 2 tier, 15AC 3-Tier ,1 General Second Class cum Guard’s Brake Van & and 1 Generator Van.
Nagpur-Madgaon-Nagpur Bi Weekly specials: Train No. 01139Bi-weekly special will leave Nagpur every Wednesday and Saturday at 15.05 hrs from April 15 to July 15 and will reach Madgaon at 17.45 hrs next day.
Train No.01140 Bi-Weeklyspecial will leave Madgaon every Thursday and Sunday at 19.00 hrs from April 16 to July 12 and will arrive in Nagpur at 21.30 hrs next day. (26 services)
Halts: Wardha, Pulgaon, Dhamangaon, Badnera, Akola, Shegaon, Malkapur, Bhusaval, Nashik Road, Igatpuri, Kalyan, Panvel, Roha, Mangaon, Khed, Chiplun, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Rajapur Road, Kankavali, Kudal, Sawantwadi, Thivim & Karmali.
Composition: 1 AC 2-Tier, 5 AC 3-Tier, 11 Sleeper Class, 5 General Second Class & 2 Luggage-cum-Guard’s Brake Vans.