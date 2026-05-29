नागपुरात महागाई-बेरोजगारीविरोधात काँग्रेसचे आंदोलन; पोलिसांसोबत धक्काबुक्की, कार्यकर्ते ताब्यात

नागपूर- महागाई, वाढती बेरोजगारी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींविरोधात काँग्रेसने शुक्रवारी जिलाधिकारी कार्यालयावर जोरदार मोर्चा काढत सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले. या आंदोलनादरम्यान काँग्रेस कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे काही काळ परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अनेक आंदोलक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.
जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने काँग्रेसचे पदाधिकारी, युवक काँग्रेस, महिला काँग्रेस तसेच विविध आघाड्यांचे कार्यकर्ते सकाळपासूनच एकत्र जमू लागले होते. हातात फलक, बॅनर आणि घोषणाबाजी करत कार्यकर्त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार निषेध नोंदवला. “महागाई कमी करा”, “तरुणांना रोजगार द्या”, “सामान्य जनतेचा आवाज ऐका” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
काँग्रेसच्या वतीने जिलाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार होते. त्यासाठी मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने निघाला. मात्र, कार्यालयाजवळ आधीपासून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलिसांनी बॅरिकेड्स उभारून आंदोलकांना पुढे जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी काही कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेड्स ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये धक्काबुक्की सुरू झाली. काही काळ परिसरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पोलिसांनी आंदोलकांना मागे हटवण्याचा प्रयत्न केला, तर कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी अधिक तीव्र केली. त्यामुळे वातावरण आणखी तापले.
परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता लक्षात घेता पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर परिस्थिती हळूहळू नियंत्रणात आली. आंदोलनस्थळी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.
दरम्यान, काँग्रेस नेत्यांनी सरकारवर निशाणा साधत “महागाईमुळे सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले असून बेरोजगारीमुळे युवकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सरकार जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली,” अशी टीका केली.