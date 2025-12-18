Published On : Thu, Dec 18th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नाना पटोलेंमुळे काँग्रेस डबघाईला; अशोक चव्हाण यांचा आरोप

मुंबई : काँग्रेस पक्षाची सध्याची अवस्था चिंताजनक असून या परिस्थितीस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. पक्षातील नेते व कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेस सोडून अन्य पक्षांमध्ये, विशेषतः भाजपमध्ये प्रवेश करत असल्याने संघटनेची ताकद दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अशोक चव्हाण म्हणाले की, आज अनेक कार्यकर्त्यांना काँग्रेसमध्ये स्वतःचे किंवा पक्षाचे भविष्य दिसत नाही. राज्यातील नेतृत्वाकडे ठोस दिशा नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सातत्याने निवडणुकांमध्ये पराभव होत असल्यामुळे पक्षाबाबत जनतेचा विश्वासही डळमळीत झाला आहे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

नाना पटोले यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळेच काँग्रेसची डबघाई झाल्याचा थेट आरोप करताना चव्हाण यांनी यापूर्वीही अशाच वक्तव्यांमुळे राज्यातील सरकार अडचणीत आले होते, याची आठवण करून दिली. काँग्रेसने नेमलेल्या समितीकडून सकारात्मक व पक्षहिताचा निर्णय अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिंकण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवारांनाच तिकीट देण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. तसेच भाजप आणि शिवसेनेदरम्यान मुंबईत सुरू असलेल्या चर्चांचे त्यांनी स्वागत केले असून राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत अद्याप कोणतीही अधिकृत चर्चा झालेली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पक्षातील अंतर्गत मतभेद आणि नेतृत्वावरील प्रश्नांमुळे काँग्रेससमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले असून, येत्या काळात पक्ष कोणती भूमिका घेतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

