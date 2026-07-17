डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा निषेध; २० जुलैला महाराष्ट्रभर ओपीडी बंद, आपत्कालीन सेवा सुरूच

मुंबई : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महानगरपालिका रुग्णालयात डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्राने २० जुलै रोजी राज्यभर २४ तासांचे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश रुग्णालयांमधील नियमित बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) बंद राहणार असून नियोजित शस्त्रक्रियाही पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.
आयएमएच्या माहितीनुसार, हे आंदोलन २० जुलै रोजी सकाळी ६ वाजल्यापासून २१ जुलै रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरू राहील. या काळात नियमित वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्यात येणार असल्या तरी आपत्कालीन सेवा, अतिदक्षता विभाग (आयसीयू), प्रसूती सेवा तसेच इतर जीवनरक्षक उपचार पूर्ववत सुरू राहतील.
डॉक्टरांवरील वाढत्या हल्ल्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयएमएने राज्य सरकारकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. रुग्णालयांमध्ये कार्यरत डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी कायदे आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याची गरज असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
आयएमए महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. मंगेश पाटे यांनी सांगितले की, रुग्णालयात डॉक्टरांनाच सुरक्षित वाटत नसेल, तर त्याचा थेट परिणाम संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर होऊ शकतो.
या आंदोलनात केवळ ॲलोपॅथिक डॉक्टरच नव्हे, तर आयुर्वेद, होमिओपॅथी क्षेत्रातील वैद्यकीय तज्ज्ञ, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि विविध आरोग्य संस्थाही सहभागी होणार आहेत.
२० जुलै रोजी नियमित तपासणी, फॉलो-अप किंवा नियोजित शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयात जाण्याचा विचार असल्यास संबंधित रुग्णालयाशी आगाऊ संपर्क साधून सेवांबाबत खात्री करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
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