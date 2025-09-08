नागपुरात स्मार्ट मीटर विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचा जनआंदोलन 

स्मार्ट मीटरबाबत टीका-
कार्यक्रमात बोलताना कॉम्रेड सी.एम. मौर्य यांनी सांगितले की, स्मार्ट मीटर हे सामान्य नागरिकांसह धोका आहे. आज मुख्यमंत्री म्हणाले की हे प्रीपेड नाही, परंतु राज्यभर स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर कोणत्याही क्षणी ते प्रीपेडमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी स्मार्ट मीटर बसवण्यास परवानगी देऊ नये.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर) चे नेता श्री दिनेश अंडर सहारे यांनी सांगितले की, वीज ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे. नागरिकांच्या परवानगीशिवाय मीटर बदलणे किंवा वीजेपासून वंचित करणे हा धोका आहे.
नागरिकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन-
कॉम्रेड अजय साहू यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, ते या जनआंदोलनात सहभागी व्हावेत आणि स्मार्ट मीटरच्या विरोधात आपली भूमिका व्यक्त करावी.
नागपूर शहर कौन्सिलचे सचिव कॉम्रेड संजय राऊत यांनी सांगितले की, नागरिकांनी एकत्र येऊन सरकारच्या जबरदस्तीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवावा.
जिल्हा सचिव डॉ. युगल रायलु यांनी देखील नागरिकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. नागपूर शहर कौन्सिलचे सहसचिव कॉम्रेड रवींद्र पराते यांनी कार्यक्रमाचे समापन करत सांगितले की, हा जनआंदोलन संपूर्ण नागपूरमध्ये चालवण्यात येईल. कार्यक्रमात जयश्री चहांदे, रत्नमाला मेश्राम, सुनील शेंडे, श्याम निखारे, ईश्वर मसुरकर, मारोतराव हिंगवे, शोभा पराते यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदवला.